Organisation de l'islam en France : Les manŒuvres de récupération dénoncées

Sept membres du groupe de travail qui a mené une consultation auprès des musulmans de France sur l'organisation du culte ont dénoncé, dans une tribune, les manœuvres de récupération et de contournement initiées par le gouvernement.

«L’Etat entreprend de créer des structures satellites, chargées de prendre progressivement possession de l’argent provenant des dons des musulmans et de ponctionner le marché du halal, afin d’imposer ensuite ses imams et sa vision de l’islam, sur le temps long", ont indiqué les membres du groupe de Consultation des Musulmans, lancée le 10 mai dernier afin de "pousser l’Etat et les acteurs du culte musulman à sortir de leur immobilisme".

La consultation a permis, selon ses initiateurs, à des dizaines de milliers de musulmans, partout en France, de s’exprimer et d’entamer un travail de fond pour "repenser la manière dont leur religion pourrait s’organiser, de manière constructive et indépendante". Ils trouvent choquant que le gouvernement, garant du "nouveau monde", soit "structurellement si conservateur qu’il en devient incapable de prendre en compte de nouvelles réalités" et que l’Etat français "piétine allègrement le principe de laïcité pour s’ingérer dans la gestion du culte musulman et, de manière si peu détournée, cherche à prendre le contrôle de l’argent des fidèles pour mieux leur dicter ses choix idéologiques et politiques". Ils ont relevé que le gouvernement et ses conseillers, "tellement à court d’idées", organisent des "simulacres" de consultation, "lors desquelles les préfets convoquent les quelques dignitaires musulmans locaux avec lesquels ils sont déjà en relation, pour leur administrer de (non moins) vigoureux rappels (tout aussi) républicains qu’à leurs collègues à l’échelle nationale". Par ailleurs, les signataires de la tribune, publiée par Médiapart, critiquent la réaction "négative" des grandes fédérations des musulmans de France qui n'ont pas répondu, selon eux, à la "main tendue" qui avait "un impératif stratégique" et "un principe éthique de travail en bonne intelligence, dans l’intérêt commun". "Sans surprise non plus, celles-ci n’ont pas saisi l’occasion, convaincues pour la plupart que le gouvernement les préserverait dans un rôle honorifique au sein du CFCM et attendant, avec une ferveur presque religieuse, la confirmation d’un tel rôle, quitte à subir des humiliations répétées, dont la dernière fut l’absence du président de la République à leur iftar annuel", ont-ils écrit, faisant savoir que le Conseil français du culte musulman (CFCM) prévoit de lancer une autre consultation des musulmans.

Les initiateurs de la consultation ont annoncé de rendre publiques, dès la rentrée, les premières analyses de l'enquête, tout en disant maintenir une "main tendue" en direction de toutes les structures et associations qui "veulent faire preuve de bonne volonté et agir au service des musulmans, dans un esprit d’indépendance et de co-construction".