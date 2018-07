Grand angle : Enjeux

Dans une semaine, les Maliens seront appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin devrait être très âpre à disputer, vu le nombre de candidats qui s’y présenteront. Ils seront 24 à briguer la magistrature suprême, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et ses deux principaux concurrents, M. Cissé, battu au second tour en 2013, et M. Modibo Sidibé. Mais le rendez-vous du 29 juillet, qui sera la cinquième élection présidentielle de l’ère dite démocratique, consécutive aux insurrections de mars 1991 pour le pluralisme politique, risque d’être un tant soit peu différent. L’élection se tiendra dans un contexte particulier du fait de l’insécurité et des difficultés économiques qui frappent de plein fouet les populations du pays. En fait, soutient-on, la présidentielle de 2018 sera de tous les enjeux. Pour IBK, candidat à sa propre succession, il s’agira de poursuivre le travail de reconstruction du pays, entamé depuis la signature en 2015 de l’accord de paix et de réconciliation, dont la mise en œuvre a enregistré un retard certain en raison du non-respect par les signataires de leurs engagements pris dans le cadre de cet accord négocié à Alger. La conséquence de cette situation est que l’insécurité est toujours de mise, notamment au nord et au centre, frappés régulièrement par des attentats et autres actes de violences. Pour l’opposition, par contre, l’enjeu du scrutin est tout autre. Il s’agira surtout de faire barrage à un second mandat pour le président-candidat, et faire ainsi échouer ses projets politiques, dont la très controversée réforme de la Constitution. Pourtant, et en dépit des violences qui persistent au centre et au nord, l'organisation du scrutin se poursuit, avec l'aide notamment de la mission de l'ONU au Mali (Minusma). Reste, pour l’heure, une seule inconnue: la réaction des groupes terroristes qui risquent de s’opposer au processus électoral, comme ils l’ont fait avec les municipales de 2017 qui n’ont pu se tenir que dans 56 communes sur 703, soit moins de 10 % de l’ensemble des communes du pays. Si ce scénario se reproduit, il est certain que la légitimité du président élu s’en trouvera amoindrie.

Nadia K.