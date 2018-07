Partage du pouvoir au Soudan du Sud : La signature d'un accord reportée

La signature d'un accord "préliminaire" de partage du pouvoir entre le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, qui était prévue jeudi à Khartoum, a été reportée à la suite de divergences entre les deux belligérants.Les deux parties, enfoncées dans une guerre civile depuis cinq ans, devaient signer jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir, qui doit être suivi d'un accord définitif le 26 juillet, selon les autorités de Khartoum qui parrainent depuis juin des pourparlers de paix. Mais le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiry Ahmed, a annoncé à la presse que les deux parties concernées avaient fait des remarques qu'elles souhaitent intégrer dans le document à signer. M. Ahmed a indiqué que le Soudan étudierait les remarques apportées au document. "Une nouvelle date pour la signature de l'accord préliminaire sera annoncée plus tard", a précisé le ministre, insistant sur le fait que l'accord définitif serait signé le 26 juillet en présence du président soudanais Omar el-Béchir.

Le groupe du leader rebelle Riek Machar a également fait savoir qu'il ne signerait le document que si ces remarques sont intégrées. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013, quand le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'Etat. Cette guerre civile dans le plus jeune pays du monde, indépendant du Soudan depuis 2011, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. MM. Kiir et Machar sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Lors de pourparlers le 7 juillet à Kampala, en Ouganda, ils ont également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence. L'ONU a imposé le 13 juillet un embargo sur les armes au Soudan du Sud, alors que les tractations diplomatiques n'ont pas, en près de cinq ans de conflit, réussi à mettre un terme à la guerre civile.