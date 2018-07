Agression israélienne à Ghaza : Les mises en garde du président Abbas

Le président palestinien Mahmoud Abbas a mis en garde contre l'escalade des tensions dans la bande de Ghaza, appelant la communauté internationale à intervenir "immédiatement" pour faire face à la détérioration de la situation dans la région, selon un communiqué de la présidence palestinienne.

M. Abbas a eu des discussions intenses vendredi avec des parties régionales et internationales pour trouver une solution à la crise dans la région, a ajouté le communiqué, cité par l'agence de presse palestinienne Wafa. L'armée de l'occupation israélienne a tué quatre Palestiniens au cours d'une nouvelle journée d'escalade vendredi.

Le ministère de la Santé à Ghaza a indiqué que deux Palestiniens ont été tués par les troupes israéliennes près de Khan Younes. Un troisième Palestinien a été tué par les forces israéliennes à Rafah, également dans le Sud de la bande de Ghaza, a ajouté le ministère. Un quatrième Palestinien a été tué par des soldats israéliens près de la zone frontalière à l'est de la ville de Ghaza, selon le ministère de la Santé ghazaoui. Un cessez-le-feu annoncé par le mouvement Hamas semblait être respecté hier dans l’enclave palestinienne, au lendemain de bombardements massifs de Tsahal. Aucune attaque aérienne israélienne ou tir de roquette vers le Sud d'Israël depuis Ghaza n'a été signalé après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu peu après vendredi minuit, a-t-on indiqué de sources israéliennes et palestiniennes. Les responsables politiques et militaires israéliens ont toutefois refusé hier de confirmer qu'un cessez-le-feu avait été conclu, tout en affirmant qu'un "calme total" règne depuis des heures sur le terrain. Un porte-parole du Hamas a annoncé dans la nuit qu'un accord de cessez-le-feu, éloignant momentanément le spectre d'une nouvelle escalade, avait été trouvé entre Israël et le mouvement Hamas, après une journée où l'armée israélienne a massivement bombardé une soixantaine de cibles dans la bande de Ghaza. "Grâce aux efforts de l'Egypte et de l'ONU, nous sommes parvenus (à un accord) pour revenir à l'état de calme qui précédait, entre l'occupant israélien et les factions palestiniennes", a indiqué Fawzi Barhoum. Quelque 210 Palestiniens ont été blessés lors de manifestations et d'affrontements dans l'Est de Ghaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Les avions de chasse israéliens ont mené vendredi plus de 25 frappes aériennes sur la bande de Ghaza.

Le SG de l'ONU exprime sa profonde préoccupation

Le secrétaire général de l'ONU, Antoio Guterres, a exprimé hier sa profonde préoccupation au lendemain des bombardements meurtriers menés par les forces de l'occupation à Ghaza, invitant "Israël à la retenue pour éviter d'enflammer la situation". S'exprimant dans un communiqué, le SG de l'ONU a souligné qu'"il est impératif que toutes les parties s'éloignent urgemment du risque d'un nouveau conflit dévastateur" et a insisté à ce que "Israël doit montrer de la retenue pour éviter d'enflammer la situation". Vendredi, quatre palestiniens ont été tués lors des bombardements intenses menés par l'aviation de l'occupation israélienne dans l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère de la Santé. Cette unième agression des forces de l'occupation survient au moment où de nouvelles manifestations ont eu lieu à la barrière de sécurité séparant Israël de Ghaza pour protester contre le blocus imposé à ce territoire palestinien. "J'encourage toutes les parties à travailler avec l'ONU, notamment mon coordinateur spécial (Nickolay Mladenov), pour trouver une issue à cette situation dangereuse. Toute nouvelle escalade met en danger les vies de Palestiniens et d'Israéliens, aggrave la catastrophe humanitaire à Ghaza et sape les efforts actuels pour améliorer les conditions de vie et aider à un retour de l'Autorité palestinienne à Ghaza", a-t-il ajouté. Selon des diplomates de l'ONU, une réunion mensuelle sur le Proche-Orient est à l'agenda mardi prochain du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sera présidée par la Suède. Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier pour dénoncer le blocus israélien imposé à Ghaza et exiger le retour des réfugiés palestiniens chassés ou qui ont fui de leurs terres en 1948. Au moins 149 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 13.000 autres blessés par balles depuis cette date.