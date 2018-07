Alimentation : votre santé dans votre assiette

A l’instar des autres pays, l’Algérie célèbre, aujourd’hui, la journée mondiale de la Malbouffe. Cet événement, à la fois diététique et nutritionnel, vient comme à chaque année, plaider l’importance de manger sain et équilibré, de consommer moins gras, moins sucré, en d’autres termes, veiller tout simplement à la qualité de sa nourriture. En effet, la qualité du contenu de notre assiette, en dit long sur notre santé et même notre espérance de vie. Certains régimes alimentaires, il faut le dire, sont devenus une référence pour mieux vieillir.

L’alimentation selon les spécialistes n’est pas seulement un « réservoir» pour l’énergie puisqu’elle joue un rôle déterminant dans la protection du cerveau et partant, la lutte contre les maladies liées à l’âge.

Aujourd’hui, toutes les études et les recherches mettent en exergue, l’intérêt de varier son alimentation et de consommer cinq fruits et autant de légumes par jour pour être en forme, mais de nos jours, appliquer les consignes d l’Organisation Mondiale de la Santé ou encore son médecin traitant, n’est pas chose aisée, à l’heure de la restauration rapide qui avance pour envahir les foyers. Chez-nous, notre régime alimentaire a pris un sacré coup. Les sandwichs, les pizzas, les sodas et autres occupent une place de choix sur nos tables, devenant ainsi, le menu de tous les jours.

Les enfants tout comme leurs parents, se gavent de toutes sortes de repas rapides trop caloriques. La qualité de ce que nous mangeons, en fait, est reléguée au dernier plan, avec une modernisation de la société et de notre mode de vie qui ont pignon sur notre hygiène de vie et même nos comportements alimentaires.

Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les adultes qui paient cet écart ou plutôt ce «dérapage» alimentaire, érigé en règle générale auquel on ne peut échapper. Il faut souligner que de plus en plus d’enfants souffrent de surpoids et d’obésité qui gagnent du terrain. Selon des études, un enfant sur six est obèse. C’est dire que le surpoids dans les milieux des enfants est devenu un véritable problème de santé public qui renvoie à l’intérêt de revoir notre alimentation.

Samia D.