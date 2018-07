Formation professionnelle à Alger : 21.000 places pédagogiques

«La Direction de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger a ouvert près de 21.000 nouvelles places pédagogiques en prévision de la prochaine rentrée de la formation professionnelle», a affirmé le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Zegnoun Ahmed a indiqué que sa direction a achevé toutes les préparatifs relatifs à cette rentrée et «des orientations ont été émises à tous les bureaux d’accueils et d’inscriptions afin qu’ils puissent orienter les jeunes dans les spécialités qui ont été ouvertes au niveau des centres et établissements de formation». Il dira aussi, que ces 21.000 places seront réparties sur 67 établissements de formation professionnelle de la wilaya d’Alger et dans différentes spécialités, où ils seront encadrés par environ 700 enseignants spécialisés. «Nous avons encore ouvert cette fois, de nouvelles spécialités qui répondent aux besoins exprimés par le marché du travail», a-t-il souligné.

M. Zegnoun a fait savoir que la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya avait introduit ces spécialités pour répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de la poursuite du programme de réforme de la formation et de l’enseignement professionnels visant à adapter la formation aux besoins du marché du travail et des spécificités locales, notamment avec l’augmentation du nombre de projets et d’investissements inscrits dans différents domaines dont les travaux publics, l’hôtellerie, le tourisme et le bâtiment. Toujours par rapport à la carte pédagogique élaborée pour la wilaya d’Alger, le responsable, a fait savoir que la direction de la formation professionnelle en collaboration avec celle de l’industrie ont mis en place des dispositifs relatifs à des formations qui ont une adéquation directe avec l’emploi. Il a, à cette occasion, donné l’exemple de l’entreprise Samsung qui a recruté en 2017, pas moins de 65 jeunes diplômés en électricité et électronique, issus du secteur, et sans expérience professionnelle préalable. «La mission principale du secteur est de donner à l’économie nationale une main-d’œuvre qualifiée», a-t-il insisté. Par ailleurs et dans le cadre de la diversification des offres de formation, M. Zegnoun a annoncé l’introduction de diplômes du brevet d’enseignement professionnel (BEP), première et deuxième catégorie, pour offrir un cursus de type professionnel et technique permettant ainsi une orientation adéquate au profit des jeunes inscrits.

«Les trois instituts qui introduiront ce diplôme dans leur cursus de formation sont : l’Institut de Formation Professionnelle du Froid et de Climatisation de Bir Mourad Rais, l’Institut de gestion des Pins Maritimes de Mohammadia (El Harrach), et l’Institut de formation ITEEM spécialisé en technologie d’entretien électro-mécanique de Beaulieu (El Harrach également)», a-t-il révélé. Se félicitant de l’engouement que connaît le secteur par les jeunes, le directeur a noté que presque 70 % des gens qui ont été embauchés en 2017 sont des sortants de la formation professionnelle. «Nous essayons de travailler en étroite collaboration avec les entreprises pour cibler, du mieux qu’on peut, les formations qui manquent au marché du travail, et la mobilisation des ressources humaines qualifiées de nature à garantir le développement socio-économique du pays», a-t-il dit. Par ailleurs, M. Zegnoun Ahmed a annoncé qu’au niveau de la capitale il a été décidé de prendre en charge, en termes de formation, quelque 311 employés qui travaillent dans les cantines des écoles primaires. «Nous avons mis en place un dispositif de formation avec un programme riche, notamment, sur les techniques d’hygiène et sécurité. Cette formation est d’une durée de 10 jours», a-t-il conclu.

Sarah A. Benali Cherif