Établissements agricoles : Plus de 20.000 diplômés

Dans la perspective d’accroître la production agricole il importe d’accorder un intérêt particulier à tout ce qui concerne la formation agricole, ceci d’autant que le secteur manque cruellement de main-d’œuvre qualifiée.

Dans cette optique, les pouvoirs publics, à travers le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Madr), ainsi que le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels (Mfep) s’attellent, à multiplier les offres de formation des instituts et autres centres exclusivement dédiés aux métiers de l’agriculture dans diverses spécialités en relation avec le métier agricole. Cette année, plus de 20.000 stagiaires ont reçu leur diplôme après avoir suivi des formations au niveau des instituts et écoles relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Le directeur de la pêche et de l’aquaculture, Taha Hamouche, qui a présidé la cérémonie de clôture de l’année pédagogique 2017/2018, abritée par l’école de formation technique de la pêche et l’aquaculture de Béni Saf, a souligné que les efforts déployés cette année au niveau des établissements de formation relevant du secteur, ont donné des résultats “appréciables et de qualité”.

Il a indiqué que 13.486 stagiaires ont obtenu un diplôme de formation de base ou un diplôme de formation à la carte dans différentes spécialités comme l’agriculture, les forêts et l’entrepreneuriat.

Par ailleurs, 7.796 autres stagiaires ont obtenu un diplôme ou un certificat de formation de base permanente ou de formation à la carte dans des spécialités liées à la pêche, l’aquaculture et la plongée professionnelle. Ce nombre de diplômés “n’a jamais été atteint auparavant” depuis la création du dispositif de formation sectorielle, auquel ont bénéficié également 2.126 agriculteurs et investisseurs dans le domaine de l’aquaculture intégrée à l’agriculture. Il faut dire que le secteur adopte une approche méthodique donnant la priorité à la formation appliquée et technique à travers une révision et actualisation des contenus des programmes, des modes de formation dont 16 programmes concernant la pêche et l’aquaculture, avec comme objectif de répondre aux besoins du secteur et d’encourager les compétences.

La stratégie de développement du secteur repose également sur la croissance et la diversification de la production, l’amélioration du niveau social et économique des professionnels et populations rurales en assurant une formation de qualité et l’intégration des diplômés de ces établissements spécialisés dans le monde du travail.



Une convention intersectorielle pour donner de nouvelles opportunités aux jeunes sans diplôme



Le nombre de diplômés de l’école de formation de Béni-Saf a atteint, cette année, 847 jeunes formés dans diverses spécialités dispensées par cette école, créée 1981. De son côté le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a commencé, depuis quelques années, à ouvrir des sections d’apprentissage dans les métiers de la terre. Il a en effet multiplié la nomenclature des formations dans les métiers de l’agriculture. Pour preuve, alors que les spécialités offertes se limitaient à 20 en 2007, leur nombre est passé à 420 métiers à partir de 2013. La dernière initiative dans ce sens est incluse dans le programme de formation, où le Mfep a consacré une formation dans le domaine de l’agriculture à Aïn Defla et Khenchela puis dans les régions du Sud. Dans ce même contexte il y a lieu de rappeler que le ministère de l’Agriculture et celui de la formation professionnelle ont signé une convention-cadre.

Le but visé à travers ce contrat est de mettre à la disposition de l’agriculture les compétences nécessaires à son essor. “L’objectif consiste également à offrir des opportunités nouvelles aux jeunes sans diplôme, d’autant plus que le secteur de l’agriculture est un grand pourvoyeur d’emplois”, avait déclaré le ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels de l’époque. Toujours est-il qu sur le terrain l’écart continu à se creuser en matière d’offre et de demande dans les métiers agricoles. Pis encore, il s’est accentué ces deux dernières années. C’est à croire que les métiers de l’agriculture n’enregistrent pas d’engouement chez les jeunes malgré la mise en place d’un système de formation plus développé. Pourquoi ? Selon des cadres du secteur proches du dossier, “de nombreux jeunes, à la recherche de formations, sont convaincus que beaucoup d’emplois agricoles sont proposés dans un cadre informel, non rémunérés comme il se doit, peu encadrés, voire même pas du tout encadrés. Autant de facteurs dissuasifs qui font que souvent les centres de formation se retrouvent avec des effectifs réduits” nous a-t-on appris.

Un état des lieux qui frôle le pessimisme dans la mesure où la population agricole vieillit et en contrepartie les partants ne sont pas entièrement remplacés, d’une part, et d’autre part ceux qui arrivent manquent d’expérience. Un déficit en la matière qu’il faudra impérativement combler à court terme si l’on veut aller de l’avant dans ce secteur fort stratégique qui constitue une alternative prometteuse, hors hydrocarbures.

Salima Ettouahria