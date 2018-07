Agriculture : Assainir le foncier

l Laghouat à la 28e position à l’échelle nationale en termes de production agricole

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a mis l’accent, hier à Laghouat, sur la «nécessité d’assainir le foncier agricole» pour créer un «développement véritable, homogène et durable» dans le secteur agricole.

«Il appartient de redoubler d’efforts pour assainir le foncier agricole. Un large dispositif réglementaire liés à ce volet existe», a indiqué le ministre, à l’issue d’un exposé sur la situation du secteur dans la wilaya de Laghouat. «Une décision interministérielle vient d’être promulguée pour prendre en charge les questions entravant la maîtrise du foncier agricole», a révélé M. Bouazghi, soulignant qu’il «n’est pas possible d’assurer l’agriculteur, ni la production, ni d’arrêter une stratégie à long terme, sans une maîtrise du foncier».

M. Bouazghi a ajouté, dans le même contexte, que «l’Etat a accordé la priorité voulue à l’agriculture, notamment à la faveur de la loi de finances de l’exercice 2018», précisant qu’une superficie globale de 50.000 hectares a été attribuée aux postulants et investisseurs dans le cadre de l’accession à la propriété foncière agricole. Le ministre a relevé que la wilaya de Laghouat se place à la 28e position à l’échelle nationale en termes de production agricole, d’une valeur globale de 56 milliards de DA, réalisée par plus de 28.451 travailleurs recensés par le secteur de l’agriculture. Selon les explications fournies à la délégation ministérielle, la wilaya de Laghouat assure une production de 291.989 quintaux (q) de céréales, dont 120.000 q de blés dur et tendre, le reste d’orge, en hausse croissante, sachant que la moisson céréalière de 1999 ne dépassait pas les 42.000 q.

La wilaya produit également près de 264.000 q de viandes rouges et une production annuelle de 24 millions de litres de lait. Cette wilaya s’est vue accorder, au titre des deux derniers programmes quinquennaux de développement, 19 projets de développement, d’un montant d’investissement de 5,8 milliards de DA, destinés notamment à l’électrification, l’ouverture de pistes agricoles et le développement de la production.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, poursuit sa visite en inspectant une série de projets et d’installations relevant de son secteur à travers les communes de Sebgueg, Aflou, Oued-Morra et Tadjemout.