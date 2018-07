Institut supérieur arabe de traduction (ISAT)-Fondation du prix du roi Fayçal : Signature d'un mémorandum de coopération

Un mémorandum d’entente scelle désormais la coopération entre l’Institut supérieur arabe de traduction (ISAT), d’Alger et la Fondation du prix du roi Fayçal. Le document a été paraphé, par Mme Inâam Beyoudh et le Dr Abd El Aziz Sabil, secrétaire général de la fondation du prix international de la fondation Roi Fayçal, en présence de l’ambassadeur Mohamed Yerki, chargé des affaires de la Ligue arabe. «Ce mémorandum d’entente constitue le fondement de la collaboration et ouvre la voie à la réalisation de futurs projets dans le domaine de la culture et de la connaissance», a déclaré, le SG de la Fondation du prix international du Roi Fayçal. Pour sa part, la directrice de l’Institut arabe supérieur de traduction s’est félicité de la signature de ce document estimant que les projets qui devront être réalisées dans le futur «permettront d’élargir la perspective des activités de cette institution au-delà du domaine de l’activité académique» et ce à travers «la réalisation des travaux de traduction des œuvres de différentes langues, vers l’arabe», et cela afin de faciliter l’accès au savoir aux lecteurs arabes en leur permettant de parvenir, via la langue arabe, aux sources du savoir produit ailleurs», a-t-elle ajoutée. Au-delà de la coopération abondamment évoquée, les représentants des deux institutions ont insisté sur «l’enrichissement de l’environnement culturel arabe, notamment en matière de traduction des récentes publications», et «le renforcement des liens entre le Maghreb et le Machrek du monde arabe» s’accordent à dire Mme Beyoudh et Dr Sabil.

Le document signé entre l’ISAT et la fondation du Prix Roi Fayçal est «un préambule au concours des deux partenaires, pour la mise en œuvre des projets culturels concrets». Selon les dires de Dr Sabil «un accord de coopération entre la fondation du Prix Roi Fayçal et l’ISAT est une exécution concrète de ce mémorandum». Ainsi, le secrétaire général, Dr Sabil, a signalé à l’issue de la signature de mémorandum que la fondation Roi Fayçal «va confier la traduction du livre de Carole Hillenbrand The Crusades : Islamic Perspectives à l’ISAT.» Un livre académique, rappelle-t-on, qui a fait de son auteure, Carole Hillenbrand, professeure émérite à l’université Edinburgh, la première lauréate non-musulmane à avoir décroché en 2005, le prix de la fondation Roi Fayçal, dans la catégorie «études islamiques», pour sa contribution académique révolutionnaire qui a permis «de sortir d’une vision mono-culturelle des croisades».

A titre d’information, le mémorandum d’entente prévoit la coopération académique dans le domaine de traduction, à travers l’organisation des rencontres et manifestations scientifiques, le financement des projets d’études, ainsi que l’élargissement de la coopération avec d’autres institutions internationales. Des projets qui devront ouvrir la voie aux étudiants et à l’Institut supérieur arabe de traduction (ISAT) d’actualiser les programmes d’études, d’inaugurer des projets scientifiques dans le domaine de traduction et de poser les jalons d’une action culturelle arabe commune.

Tahar Kaïdi