La Loi de finances complémentaire 2018 publiée au J.O. : Promouvoir l’investissement

Adopté cet été par les deux chambres du parlement, la loi de finances complémentaire de 2018 est publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

La LFC a été marquée notamment par l’intervention du Président de la République qui a retiré, au cours d’un Conseil des ministres, des dispositions portant révision à la hausse des taxes sur les documents électroniques, proposées par le gouvernement et figurant dans la première mouture de l’avant-projet. Une mesure saluée du reste par les citoyens qui appréhendaient la hausse des droits de timbres sur le passeport, le permis de conduire et la carte d’identité biométriques ou encore la carte grise.

L’autre disposition qui a fait couler beaucoup d’encre avant qu’elle ne soit annulée par la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale n’est autre que le très controversé article 6. Il portait dans l’avant-projet de loi sur une éventuelle annulation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accordée aux assembleurs de véhicules produits localement. Fixée à 19% et étant une taxe sur la consommation, son impact sur le pouvoir d’achat était «certain». Les parlementaires ont jugé donc nécessaire de supprimer carrément cette disposition encombrante, d’autant que sa charge aurait été supportée par l’acheteur final sur les biens consommés. L’article 6 du projet de la LFC 2018 stipule que «cesseront de courir, à compter de la promulgation de la présente loi, les exonérations de la TVA, accordées en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi de finances complémentaire 2009 et l’article 18-2 de la loi 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, pour la commercialisation des véhicules produits localement». Finalement, rien ne fut de cela et les fabricants des véhicules en Algérie continueront, du moins dans l’immédiat, à bénéficier des avantages fiscaux tandis que les citoyens espèrent de leur côté que les prix des véhicules pratiqués par les marques en question soient raisonnables.

Parmi les autres mesures figurant dans la loi de finances complémentaires de 2018, on citera les nouvelles taxes sur les importations de produits finis, soit le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS). Cependant, son entrée en vigueur se fera, à en croire le ministre du Commerce, «probablement» à la rentrée sociale. Cité par l’APS, Mohamed Djellab avait indiqué en effet qu’après les filières de l’agroalimentaire, le plastique, la céramique et l’aluminium, d’autres rencontres consultatives seront tenues avec les représentants du reste des filières en vue de préparer la liste des produits qui seront soumis au DAPS avec la fourchette de taux qui seront proposés par les opérateurs. Il s’agit des filières de l’électroménager, du papier et de la tomate industrielle. « Dès lors, la commission spécialisée va proposer des taux de 30% à 200%, selon la couverture du marché », a-t-il expliqué.

S. A. M.