Nouveaux bacheliers : wejehni.com une plateforme d’orientation inédite

Les nouveaux bacheliers pourront, dès aujourd’hui, retirer leurs documents au niveau des lycées pour effectuer leurs inscriptions universitaires, prévues à partir du jeudi 26 juillet. Dans le but d’orienter les lauréats du baccalauréat 2018 dans les démarches à entreprendre pour les inscriptions universitaires, un site web a été mis à leur disposition. « wejehni.com », est en effet, une plateforme inédite, en ligne, permettant aux nouveaux bacheliers d’avoir un guide complet sur chaque filière, spécialité, école ou université du pays. Conçu par une équipe de jeunes universitaires du campus de Chlef, ce site web offre la possibilité aux lauréats à l’examen du Bac 2018 de s’informer sur les différentes formations universitaires qui existent à l’échelle nationale. Une louable initiative qui vise à orienter les nouveaux bacheliers dans le choix des études à entreprendre, notamment par le biais de tout ce qu’on peut savoir sur telle ou telle spécialité. Cette initiative vient en appoint à la batterie de mesures et dispositions prises par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En effet, ce dernier organisera du 24 au 30 juillet des Portes ouvertes au niveau des établissements d’enseignement supérieur et des universités au profit des nouveaux bacheliers qui trouveront au cours de ces journées toutes les informations susceptibles de les aider dans leur choix d’orientation.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait déjà organisé, le mois d’avril dernier, des journées d’information au profit des futurs étudiants au titre de l’année 2018.

L’objectif de ces journées est de faire connaître aux élèves candidats au baccalauréat le système d’enseignement supérieur, les types et offres de formation ainsi que celui d’orientation et d’inscription universitaire. Celles-ci avaient aussi pour objectif d’expliquer et de faciliter aux futurs bacheliers leur entrée officielle à l’université. Des journées qui avaient déjà suscité l’engouement chez les visiteurs, notamment les lycéens qui se sont imprégnés des critères définissant leur orientation pour des études supérieures. Dans cette logique, le ministère a mis à la disposition des futurs étudiants un guide des différentes formations de l’enseignement supérieur disponibles en Algérie, ainsi que toutes les informations sur les préinscriptions et l’orientation pour l’année universitaire 2018-2019. Pour cette rentrée universitaire, plusieurs nouveautés ont été introduites, entre autres, la révision de la liste des choix des filières qui ont été réduits de 6 à seulement 4 choix.

Il convient de noter que l’orientation des nouveaux bacheliers se fait sur deux critères, à savoir la moyenne générale obtenue au Bac et les notes obtenues dans les matières concernées par la branche que veut suivre le futur étudiant.

Le choix des nouveaux bacheliers porte souvent sur certaines filières, à savoir la médecine, la pharmacie et la chirurgie dentaire pour les scientifiques, et les langues étrangères pour les littéraires. Ces dernières années, les nouveaux bacheliers s’orientent davantage vers les spécialités qui offrent plus d’opportunités d’emploi comme le marketing et les nouvelles technologies.

Notons que la période des préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2018-2019 devrait s’étaler du 26 juillet au 16 septembre prochain.

La période des inscriptions finales au sein des établissements universitaires a été fixée, quant à elle, pour le 6 septembre, alors que la rentrée universitaire est prévue le 15 septembre. Concernant le dépôt des dossiers relatifs aux œuvres universitaires, celui-ci est programmé pour le 27 septembre 2018.

Kamélia Hadjib