Dialogue stratégique algéro-brésilien : Renforcer et diversifier les relations economiques

Une réunion du Dialogue stratégique algéro-brésilien se tiendra demain à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho.

Cette réunion se déroulera dans le cadre de la visite de travail du chef de la diplomatie brésilienne en Algérie du lundi au mercredi, à l’invitation de M. Messahel. Lors de cette visite, les deux ministres «examineront les possibilités de renforcement des dispositifs de coopérations existantes et la prospection de nouvelles opportunités d’investissements et de partenariat mutuellement bénéfique». Cette visite permettra également aux deux ministres «de poursuivre, conformément à la tradition établie, leur concertation et la coordination des positions des deux pays autant sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun qu’au sein des foras auxquels ils appartiennent». Pour rappel, une première réunion du Dialogue algéro-brésilien s’est tenue en octobre 2015 à Alger. L’accord portant sa création a été signé lors de la 4e session de la commission mixte intergouvernementale, qui s’est déroulée à Brasilia le 19 juillet 2010. Cette première réunion a été consacrée à la mise en place des mécanismes susceptibles d’impulser et d’intensifier le dialogue stratégique algéro-brésilien. Elle a été également l’occasion de discuter de l’état des relations bilatérales et des perspectives de leur raffermissement, à travers, notamment, la mise en place de programmes, de projets et d’initiatives de partenariat, mutuellement bénéfiques dans tous les domaines. L’Algérie et le Brésil s’étaient engagés à œuvrer au renforcement des relations économiques et à leur diversification et à la consolidation du cadre juridique existant entre les deux pays, selon un communiqué conjoint. Ils s’étaient également engagés à encourager le développement de la coopération et des échanges bilatéraux dans les domaines de l’énergie, de la santé, du commerce, des travaux publics, de l’agriculture, du développement social, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Le Brésil parmi les 5 principaux partenaires commerciaux de l’Algérie



Concernant le domaine commercial, le Brésil figurait, en 2017, parmi les cinq premiers clients de l’Algérie, avec 2,08 milliards de dollars (6% des exportations globales algériennes), ce qui représente une hausse de 28,7% par rapport à 2016. En mars dernier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a estimé, à l’issue d’un entretien avec l’ambassadeur brésilien en Algérie, Eduardo Botelho Barbosa, que le Brésil est «en mesure d’apporter sa contribution à la relance de l’industrie algérienne», relevant l’expertise brésilienne dans le secteur des mines et dans l’industrie sidérurgique dont pourraient bénéficier les entreprises algériennes dans le cadre de partenariats. Dans le domaine de l’industrie automobile, M. Yousfi a invité les opérateurs brésiliens à investir en Algérie dans les composants automobiles, estimant que l’industrie agroalimentaire est aussi un domaine dans lequel les opérateurs algériens et brésiliens peuvent coopérer. Pour sa part, l’ambassadeur du Brésil a mis en exergue la «bonne forme» de la relation économique entre l’Algérie et le Brésil, soulignant que «les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 30% en 2017 avec un différentiel favorable à l’Algérie».

M. Aloysio Nunes Ferreira Filho

« Convergence sur les grands thèmes de l’agenda international »

Ma visite à Alger sera l’occasion de réaffirmer le très haut degré de l’amitié brésilo-algérienne l Les échanges commerciaux ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2017

Le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho, a adressé un message à l’occasion de sa visite à Alger.

Le Brésil et l’Algérie ont un partenariat historique qui est basé sur des intérêts mutuels et des valeurs communes et «nous partageons également l’objectif inaliénable du développement socioéconomique pour l’épanouissement de nos sociétés et le bien-être des citoyens. Grâce aux efforts continus des gouvernements des deux pays, nos relations se sont accrues depuis que nous avons établi des rapports diplomatiques, en 1962», a-t-il écrit.

Le Brésil et l’Algérie jouent, chacun dans sa région, des rôles importants pour la paix, la stabilité et la prospérité, selon le ministre, qui souligne également : «Nous convergeons aussi sur les grands thèmes de l’agenda international. Un point central de cette convergence est notre ferme soutien au système multilatéral des Nations Unies, y compris le règlement pacifique des conflits, le développement durable et le respect du droit international.»

Sur le plan économique, le partenariat est important: le Brésil est la deuxième destination des exportations de l’Algérie dans les Amériques, après les Etats-Unis. En sens inverse, l’Algérie est le deuxième partenaire économique du Brésil sur le continent africain. «Les échanges commerciaux ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2017, malgré la baisse mondiale des prix des marchandises échangées entre nos pays», a encore indiqué le ministre, selon lequel le solde commercial est traditionnellement favorable à l’Algérie, alors que la présence des entreprises brésiliennes sur le territoire algérien porte principalement sur des services de construction civile. Toutefois, les perspectives pour les investissements sont prometteuses. «Ainsi, nous entreprenons des efforts afin de diversifier les échanges, en mettant en contact des entreprises brésiliennes et algériennes.

Il y a des opportunités dans plusieurs secteurs économiques, de l’agroalimentaire aux industries aérospatiale et de défense», a-t-il mentionné.

Le ministre explique que dans le domaine de la coopération Sud-Sud, «nous saluons la réussite du projet bilatéral sur le transfert de savoir-faire pour la taille des pierres précieuses et la bijouterie traditionnelle au travers de l’école-pilote de gemmologie à Tamanrasset».

«Ma visite à Alger sera l’occasion de réaffirmer le très haut degré de l’amitié brésilo-algérienne. La réunion périodique du Mécanisme de dialogue stratégique Brésil-Algérie, qui est à l’agenda des travaux, nous permettra de renforcer les liens qui nous rapprochent et de considérer les nouvelles possibilités de coopération. Nous cherchons ainsi à jalonner le parcours des prochaines années de la relation entre nos pays. Notre but, c’est de bâtir ensemble un partenariat pour l’avenir», a assuré le ministre.

Il a encore confié : «Personnellement, je me réjouis d’apprendre plus sur les remarquables progrès de la société algérienne depuis que j’y ai séjourné au cours des années soixante-dix. L’Algérie compte aujourd’hui parmi les pays les plus avancés sur le continent africain en ce qui concerne le développement humain. » Le Brésil est sorti de la récession de 2014-2016 et la huitième économie du monde renoue avec la croissance. Grâce aux mesures prises par le gouvernement du président Michel Temer, l’économie s’est stabilisée et l’activité reprend. Le moment est donc particulièrement propice pour ouvrir de nouvelles voies de coopération entre le Brésil et l’Algérie, conclut le ministre.