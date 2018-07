Soutien du rnd au moudjahid Bouteflika, depuis 1999 : Une position constante

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a affirmé jeudi dernier que «le soutien inconditionnel au moudjahid Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999, est une position constante du parti émanant de sa conviction de l’importance de poursuivre le renforcement des acquis réalisés par l’Algérie».

«Le soutien inconditionnel au moudjahid Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999, est une position constante du parti émanant de sa conviction de l’importance de poursuivre le renforcement des acquis réalisés par l’Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a déclaré le parti en réponse aux éclaircissements donnés mercredi dernier dans un communiqué émis par le bureau politique du parti du Front de libération nationale (FLN) au sujet des déclarations de son secrétaire général sur les consultations ayant précédé la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika lors de la présidentielle de 1999.

«La position personnelle du secrétaire général du parti, à l’époque, avait amené les dirigeants du parti RND à retirer la confiance à M. Tahar Benbaïbèche et à nommer M. Ahmed Ouyahia à la tête du parti», a souligné le RND. Les médias ont relayé les déclarations faites mardi par le secrétaire général du FLN lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il avait évoqué «des négociations» précédant l’élection présidentielle de 1999, qui auraient réuni le candidat Abdelaziz Bouteflika avec des personnalités politiques, dont l’ancien président du parti du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Mahfoud Nahnah. Cependant, le bureau politique du parti a indiqué dans un communiqué, publié hier sur son site internet, que la personnalité politique visée dans les déclarations de son secrétaire général n’était pas le défunt Nahnah qui avait «une relation d’amitié étroite avec le Président de la République», mais plutôt «le SG du RND en 1999».



Appel à une utilisation judicieuse des réseaux sociaux



Dans un autre volet, la «nécessité d’exploiter judicieusement» les réseaux sociaux pour qu’ils soient au service de la sécurité et la stabilité du pays, a été soulignée jeudi dernier à Oran par un responsable du RND. Intervenant à l’ouverture d’une session de formation sur la communication par le biais des réseaux Internet, Mustapha Nassi, membre du bureau national du RND chargé de la communication électronique, a appelé à une utilisation judicieuse des réseaux sociaux, notamment «Facebook», pour les mettre au service de la sécurité et la stabilité du pays. Dans ce contexte, il a noté que «les ennemis de l’Algérie usent de ce moyen pour détourner l’esprit de nos enfants alors que ces derniers doivent être jaloux pour leur patrie». L’orateur a souligné que «le RND vise un impact positif sur la société en exploitant cette technologie moderne qui influence grandement l’opinion publique». M. Nassi a estimé que ce moyen de communication est «une arme à double tranchant». «Soit, il est un outil de développement, de sensibilisation et de mobilisation au service du développement du pays et de la stabilité, soit il est un moyen pour frapper les intérêts et la stabilité du pays», a-t-il indiqué. Le représentant du RND a, par ailleurs, rappelé que le RND est «la première formation politique du pays à disposer d’un département de communication numérique par le biais d’Internet». Il a également annoncé que des sessions de formation similaires seront tenues pour les responsables de pages de réseaux sociaux du parti des wilayas de l’Est et du Sud du pays. Cette rencontre a vu la participation de quelque 120 jeunes animateurs de pages web du RND sur les réseaux sociaux au niveau des bureaux communaux et de wilaya de certaines wilayas de l’ouest du pays.

Lors de cette rencontre, il a été souligné la nécessité d’élever le sens patriotique des citoyens et les mobiliser à œuvrer pour le progrès et la prospérité du pays. Il s’agira également de contribuer à la promotion de l’image du parti et de renforcer les rangs du RND par de nouveaux militants. Plusieurs conférences liées à la thématique de cette session de formation ont été présentées par des spécialistes.