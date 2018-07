Festival « Raconte-Arts »au village Tiferdhoudh : Célébrer le vivre ensemble

La 15ème édition du Festival Raconte-Arts s’est ouverte dans la soirée de jeudi au village Tiferdhoudh, quelques 70 kms au Sud-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou et se poursuivra pendant une semaine.

Le coup d’envoi de cette édition placée sous le slogan « Tizi Leryah » (Les vents hurlants) a été donné par le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, qui s’est engagé sur place à doter le festival « Raconte Art » d’une subvention d’un million de dinars. 420 artistes, dont une centaine d’étrangers, de différentes disciplines artistiques, étaient attendus pour participer à cette manifestation dédiée à l’art et aux échanges interculturels qu’abrite tout au long d’une semaine ce village culminant à plus de 1000 mètres d’altitude et récemment sacré le village le plus propre de la wilaya par le concours Rabah Aissat du village le plus propre de la Kabylie qu’organise annuellement l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou pour inciter les villages à s’impliquer davantage dans la dynamique de préservation de l’environnement de la wilaya. L’ouverture de cette édition du « Raconte arts » qu’organise la ligue de wilaya de Tizi-Ouzou des arts dramatiques et cinématographiques s’est déroulée à la placette de ce village dans une parfaite ambiance marquée par les retrouvailles entre les différents artistes participants ainsi que les visiteurs inconditionnels de ce festival. Tous les moyens sont mis par le village d’accueil pour que cette édition se déroule dans de meilleures conditions. Un programme riche et varié en sonorité et couleurs a été concocté par les organisateurs de ce festival. Du théâtre, de la musique, du théâtre, de la peinture, du conte, de la poésie sont là entre animations qui y seront offerts aux visiteurs de cette manifestation tout au long de cette semaine.

Plusieurs conférences et tables rondes qui traiteront de divers sujets en relation avec la vie en société et l’actualité sont également prévues tout au long de ce festival. Les organisateurs de ce rendez-vous ont aussi prévu pour la première fois un atelier cirque destiné pour les enfants.

Les organisateurs de ce festival ont aussi décidé à partir de cette édition d’instituer une journée consacrée au village hôte pour faire valoir ses atouts auprès de ses hôtes en accord avec un principe fondateur du festival qu’est la participation citoyenne», a expliqué Hacène Metref, l’un des membre fondateurs et directeur du festival.

Bel.Adrar

Interactivité et participation



Un programme riche et varié, axé sur l'interactivité et la participation, a été concocté pour le festival Raconte-Arts. Expositions, ateliers d'initiation, rencontres, ventes-dédicaces, conférences, débats, chants, musique et plusieurs autres activités pédagogiques sont au rendez-vous de ce cette manifestation festive qui s'étalera jusqu'au 26 juillet en cours. Comme à chaque édition, le Festival transforme en galerie à ciel ouvert le village accueillant et cette édition ne dérogera pas à la règle. Arts plastiques et photographies seront à l’honneur tout au long de la manifestation avec l'organisation d'un grand nombre d’expositions. Les "racontaristes" auront, également, l'occasion de découvrir les peintures de Amirouche Oumaziz, Sara Benadrouche, Karim Sadaoui, Fatiha Baitsa et en avant première nationale, l’exposition collective "Identités en tout genre", qui, à travers une soixantaine d’œuvre (peinture, sculpture, vidéo, photo, installations et performances), s’interroge sur les identités, les individualités transgressives et contre les discriminations. Issue d’une résidence organisée par l’ONG CISP et encadrée par Karim-Nazim Tidafi et Naili Arslan, cette exposition présentera les £uvres de onze jeunes artistes venus de tout le pays, dont Said Ayoub Cheurfa (Annaba), Lyes Kharbaoui (Souk Ahras), Manel Drareni et Louiza Belamri (Alger), Mounia Gadouchi (Constantine), Halim Stambouli et Haythem Ameur (Mostaganem), Merine Hadj Abderrahmane, Mouad Tia et Mustapha Achem (Sidi Bel Abbes).

L'artiste Hocine Boukella (Sidi Bémol) sera aussi de la partie avec son exposition de caricatures intitulée "No comment", qui sera aux côtés de Karim Nazim Tidafi, avec "Le monde de Foulla" et Julien Cordier avec sa technique de "Street art-collage". Un mini marché de la production artisanale sera, également, organisé et permettra de découvrir des produits locaux et autres produits artisanaux. Il se partagera les ruelles du village avec des ateliers d’initiation à diverses disciplines artistiques, culturelles ou sociétales, destinées aux enfants comme aux adultes, qui seront animées, tous les jours de 10h00 à 12h00, par des artistes venus de partout. Tout au long de la durée de la manifestation, entre 10h00 et 13h00, la parole sera donnée aux auteurs et éditeurs, au niveau de l'ancienne école primaire du village, pour présenter leurs dernières £uvres ou éditions et débattre avec le public.



Multitude d'activités créatives



Une panoplie d'auteurs a été invitée pour l'occasion dont Chawki Amari, Leila Aslaoui, Kheiredine Mourad Boudia, Dominique Devigne, Daho Djerbal, Akram El Kebir, Sarah Haider, Hnifa Hamouche, Lynda Koudache, Lazhari Labter, Arezki Metref, Mohamed Mebtoul, Amel Mehdi, Hadjira Oubachir, Nadjib Stambouli, Karim Younes et Amine Zaoui. Côté édition, plusieurs maisons d'édition seront, également, de la partie à l'image d'APIC, ANEP, Barzakh, Casbah, Dalimen, El Ibriz, Koukou, Routnahcom et Tira. Deux tables rondes seront organisées, dont l'une portera sur "La femme, un combat éternel pour l’amour et la liberté" animée par Samira Bendris avec la participation de Farida Safiddine et Lazhari Labter, et une autre sur "La question berbère aujourd’hui" qui sera animée par Arezki Metref avec la participation de personnalités de la culture. Cinéma, théâtre, poésie et musique en OFF Véritable "marque de fabrique" de ce festival, le OFF offre une multitude d'activités créatives concoctées par des artistes et programmées au fur et à mesure du déroulement du festival. Il fait appel à tous les genres artistiques et privilégie la spontanéité créative et les échanges interculturels. Plusieurs activités théâtrales sont prévues dans ce cadre avec, notamment, la troupe Igerawliwen (théâtre de rue), la troupe Smail Habbar qui présentera "Tawrent n tiherci" (La poudre d'intelligence) et du théâtre pour enfants avec la troupe Cerebro, sans oublier le théâtre d’ombre de Missoum Said et Yahiaoui Aouis Amine. Côté cinéma, des projections seront organisées dans le cadre du cinéma de proximité chez l’habitant ou dans les lieux de vie du village, avec notamment, la projection de "Briska" un film de la tunisienne Nadia Rais, "Jusqu’à la fin des temps" de Yasmine Chouikh et "Décharge interdite" de Tahar Yami.

La poésie et les contes individuels et collectifs rempliront les ruelles et allées, les fontaines et divers endroits du village. Parmi eux notamment un conte musical de Phillipe Gilet et Chloé-Mélie Mazzani. La musique en toile de fond accompagnera les "racontaristes" tout au long du Festival aux rythmes des Karkabou de l’association Imekres de Ghardaia, des Gnawa de Blida, du Chaâbi de la troupe de la maison de jeunes de Mekla, de la musique afro-caribéenne apportée par Alice Raulo, des arrangements afro-espagnols offerts par le groupe Palabras et des jeunes artistes de Tunisie et plein d'autres surprises.

L'environnement ne sera pas en reste lors de ce festival qui verra l'organisation d'une parade musicale de sensibilisation pour la sauvegarde de l’environnement initiée par le chanteur kabyle Zayen, qui se déroulera dans les rues du village. Nouveauté de cette édition, la journée du dimanche 22 juillet sera consacrée aux activités artistiques présentées par les villageois eux-mêmes, qui sera clôturée par une déambulation nocturne aux bougies dans les ruelles du village. Et pour surplomber le tout et donner aux hôtes du plus haut village de la wilaya de Tizi-Ouzou (1197 mètres d'altitude) balayé "de vents hurlants", la Fédération algérienne de parapente propose aux plus téméraires des "racontaristes" des baptêmes de l’air.