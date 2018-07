Tamanrasset

Reddition d’un terroriste



Le terroriste «Larbi EL-Ladmi Nouidjah» dit «EL-Khettab» s'est rendu, jeidi, aux autorités militaires de Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, un fusil à répétition, un chargeur garni ainsi qu’une quantité de munitions», précise la même source. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus depuis le début du mois de juillet en cours, «s’élève à 13 terroristes, outre la récupération de 14 pièces d’armement et des quantités de munitions de différents calibres», note le communiqué. Ces résultats «confirment l’efficience de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’ANP dans le domaine de la lutte antiterroriste», conclut le MDN.



Aïn Defla et Skikda

Une cachette et une bombe artisanale détruites



Suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de Aïn Defla (1ere Région militaire) un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, mercredi, une cachette contenant des vivres, tandis qu’un autre détachement a détruit une bombe artisanale à Skikda (5e RM), précise la même source. Par ailleurs, des Garde-frontières ont saisi, lors d’une patrouille de reconnaissance dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e RM), 62,45 kg de kif traité, alors que des Garde-côtes ont saisi 1,02 kg de la même substance, à El-Ghazaouet (2e RM). Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a intercepté, à In Guezzam (6e RM), un contrebandier et saisi un véhicule tout-terrain et 4,85 tonnes de denrées alimentaires». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux individus en possession de trois fusils de chasse sans papiers, ainsi qu’une quantité de cartouches et de poudre noire, à Tiaret (2e RM).



Batna

Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes



Un réseau de trafic d’armes et de munitions, constitué de sept individus dont quatre été appréhendés et trois autres identifiés et demeurent activement recherchés, a été démantelé par les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Batna, a-t-on appris jeudi auprès d’une source sécuritaire. Cette opération effectuée dans deux quartiers de la ville de Batna a permis la saisie de cinq fusils de chasse, plus de 24.000 cartouches de 16 et 12mm, ainsi que 194 autres cartouches, des armes blanches de différents genres et des matériaux de fabrication de munitions, a-t-on expliqué. Selon la même source, une somme estimée à 1,83 million de dinars, des uniformes, des équipements et deux véhicules, touristique et utilitaire, ainsi que 72 capsules et 48 kg de poudre à canon traditionnelle, ont également été saisis.



In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

24 contrebandiers appréhendés



Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont appréhendé hier lors d’opérations distinctes menées à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6 RM, 24 contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, quatre détecteurs de métaux, cinq groupes électrogènes, trois marteaux piqueurs, un appareil de type Thoraya, quatre téléphones portables, 4,5 tonnes de denrées alimentaires, 336 unités de produits détergents et 675 litres de carburants». Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont saisi, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref /5 RM, deux véhicules et 5920 litres de carburants». Par ailleurs, un détachement de l’ANP relevant du secteur militaire de Ouargla /4e RM «a saisi 14.5 kg de kif traité, alors que deux kg de la même substance ont été saisis à Tlemcen et Aïn Témouchent/ 2 RM». D’autre part, des détachements de l’ANP «ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Laghouat/ 4 RM et Tlemcen /2 RM».