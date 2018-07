Ligue de Football Professionnel : Les calendriers de la L1 et L2, saison 2018 / 2019, dévoilés

La Ligue de football professionnel, présidée depuis quelques semaines déjà par Abdelkrim Medouar, a rendu public les calendriers de la L1 et L2 pour la saison 2018/2019. Pour le choix de la formule à adopter, la LFP a procédé à un tirage au sort, qui a eu lieu jeudi matin an présence des présidents des clubs des Ligues Une et Deux. De belles empoignades sont au programme de la première journée du championnat de Ligue Une, qui débutera par un beau derby MC Alger – Paradou AC. Pour rappel, le coup d’envoi des championnats de Ligue Une et Deux sera donné les 10 et 11 août prochain. Cette décision a été prise à l’occasion d’une réunion du bureau fédéral, tenue au mois de mai dernier à Sidi Bel Abbès, alors que le président de la LFP n’avait pas encore été élu. Par la même, la FAF avait aussi arrêté la période du mercato estival entre le 1er juin et le 8 août 2018, alors que la date limite des dépôts des requêtes pour les joueurs a été fixé au 15 juillet. Trois nouveau promus, en l’occurrence l’AS Ain M’lila, le CA Bordj Bou Arréridj et le MO Béjaia, feront leur retour parmi l’élite cette saison, alors que l’USM Harrach, l’USM Blida et l’US Biskra évolueront en Ligue Deux.

Rédha M.