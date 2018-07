Kheireddine Zetchi (Président de la FAF) : « Le nouveau sélectionneur sera installé au plus tard début août »

Le président de la fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, s’est exprimé à deux reprises ce jeudi au sujet du futur sélectionneur des Verts sans pour autant donner des indices à même de deviner de qui il pourrait s’agir.

C’est que le patron de la FAF veut absolument garder le suspense jusqu’à son installation à « la fin du juillet au début août au plus tard », a déclaré Zetchi entre autres.



«Halilhodzic, Renard et Queiroz ne nous intéressent plus »

La certitude aujourd’hui, c’est que ni Vahid Halilhodzic ni Hervé Renard encore moins Carlos Queiroz ne font partie désormais de la liste des candidats pour la succession de Rabah Madjer. «Je le déclare aujourd’hui officiellement, Vahid Halilhodzic et Hervé Renard ne font pas partie de nos cibles. Il en est de même pour Queiroz. Je ne sais pas qui a pris attache avec lui, mais ce qui est sûr, ce n’est pas la FAF», a déclaré Kheireddine Zetchi qui limite désormais le nombre des candidats à deux.

«Nous sommes en négociations avec deux entraîneurs d’envergure internationale»

«Nous sommes en négociations avec deux entraîneurs qui ont une grande expérience internationale», a-t-il dit et d’ajouter qu’ils ne doivent pas être «forcément français. «Ce n’est pas une nécessité. L’essentiel c’est la maîtrise de la langue. Nous sommes à cheval là-dessus», a-t-il ajouté sans pour autant faire dissiper le doute qui entoure près d’un mois après le limogeage de Rabah Madjer l’identité du futur sélectionneur des Verts. Pourtant, Kheireddine Zetchi s’était donné le temps jusqu’à la fin de la coupe du Monde pour installer le nouveau coach. Du ton de sa voix, il se dégage une certaine sérénité qui laisse croire qu’il a déjà conclu avec un entraîneur. Reste à savoir lequel…

Amar Benrabah