La Jeunesse africaine : l’Union à travers le sport

Le Président de la République a toujours appelé à l’union sacrée de tous les peuples d’Afrique. A travers ces JAJ-2018 d’Alger, la jeunesse africaine à une bonne occasion d’en indiquer la voie…

Cette 3e édition des JAJ qui se déroule dans notre pays offre du beau spectacle et de bons moments aux amateurs de sport. Pas moins de 30 disciplines sont au rendez-vous. Soit un programme très riche. Athlétisme, aviron, badminton, basket-ball, beach-volley, boxe, canoë, cyclisme, escrime, équitation, football, gymnastique, hand-ball, haltérophilie, hockey sur gazon, judo, karaté, Kung-Fu Whusu, lutte, natation, rugby, sports de boules, tennis, tennis de table, tir sportif, tir à l’arc, triathlon, taekwondo, volley-ball et voile sont présents dans ces JAJ. Une bonne occasion pour les jeunes fleurons du sport continental de se mettre en évidence, de faire montre de leur talent et de leurs grandes capacités sportives. Une bonne opportunité pour eux de se projeter dans l’avenir. Ces JAJ sont aussi une belle aubaine pour que la jeunesse africaine apprenne à mieux se connaitre et à mieux échanger entre elle dans tous les domaines. Face aux défis qui attendent l’Afrique dans le futur, il devient plus que nécessaire, voire impératif de fructifier ce genre d’évènement pour inculquer à la jeunesse africaine à travers le sport entre autres, l’esprit de solidarité qui doit animer les peuples et les gouvernants du continent pour construire ensemble l’Afrique de demain.

Riche de sa jeunesse, de ses cultures diversifiées et de ses ressources naturelles, le peuple d’Afrique doit apprendre à ne compter que sur lui-même pour bâtir une économie forte et instaurer la justice pour tous, pour son bien-être et pour se construire dans un avenir serein. Les jeunes africains ne doivent plus fuir leurs pays mais retrousser les manches, se prendre en charge et bâtir par eux même leur avenir.

A voir tous ses jeunes athlètes se défoncer et s’exprimer sur les différents sites sportifs retenus pour les JAJ démontre bien encore une fois, que le talent est bien-là chez la jeunesse africaine. Le sport est un moyen fort d’union et de dire qu’on existe. 54 pays africains prennent part à la compétition. Différents sites sportifs à travers la wilaya d’Alger et Tipasa ont été retenus pour abriter les compétitions. Barrage de Boukerdane (Tipasa), stades de football d’El-Hamiz, de Bab Ezzouar, Prise d’Eau de Bourouba , la salle Harcha Hacene, salle OMS d’EL-Biar, salle de la Protection Civile de Dar El Beida, Coupole (OCO/ 5-Juillet), salle OMS de Bordj El Kiffan, Stade Ferhani de Bab El Oued, salle OMS de Cheraga, Ecole de voile de Bordj El-Bahri, salle OMS de Rouiba, salle OMS de Ain-Taya, Complexe Sportif Ghermoul, Site Sablette d’Alger, Stade du 5-Juillet, Stand de Tir Chenoua de Tipasa, salle de Ain Benian, centre sportif féminin de Ben Aknoun, centre equestre du Caroubier, Piscine du complexe Mohamed Boudiaf OCO, Club de tennis Bachdjerah, Parc Dounia d’Alger, stade Bateau Cassé de Bordj El Kiffan, sont autant d’endroits où le public sportif algérien en général et nos jeunes en particulier pourront suivre de prêts leurs disciplines préférées mais aussi découvrir certaines autres qu’ils ne connaissent pas particulièrement. C’est aussi des moments de divertissement pour tous. Voir de prêt de jeunes athlètes de performance africains s’adonner à leur sport favori, peut aussi stimuler en nos jeunes la curiosité et l’envie de pratiquer le sport. Ce qui peut contribuer sensiblement à les éloigner de la l’oisiveté. C’est une bonne arme contre les mots sociaux. Après deux journées de compétition, la 3e se déroulera aujourd’hui, l’on s’aperçoit qu’une ambiance conviviale et bon enfant entoure ces JAJ-2018 d’Alger. Les jeunes sportifs africains se frottent entre eux dans un esprit de compétition et de fair-play total. Que se soit en judo, taekwondo, football, aviron, haltérophilie, Hockey sur gazon, cyclisme ou autres, il s’agit-là de vivre intensément de bons moments ensemble, dans une totale communion entre les athlètes et le public. C’est cela aussi la force du sport et l’objectif d’organiser ce genre de manifestations sportives. Au-delà des résultats purement techniques, il y a les vertus d’union et de solidarité à inculquer dans les esprits…

Mohamed-Amine Azzouz

Haltérophilie

Trois argent

pour l'Algérienne Sabri Nour El Houda



L'haltérophile Sabri Nour El Houda a offert trois médailles d'argent à l'Algérie, lors de la première journée du concours qui a débuté jeudi à la salle omnisports de Bordj El-Kiffan (Alger) pour le compte des 3es Jeux africains de la jeunesse. Sabri (15 ans) a soulevé à l'arraché 53 kg et à l'épaulé-jeté 70 kg, totalisant 123 kg, derrière la Nigériane Agba Ebelechukwu, médaillée d'or avec un total de 135 kg (61 kg arraché, 74 kg épaulé-jeté). La Tunisienne Yossra Ben Aïssa a pris deux médailles de bronze, une à l'arraché (53 kg) et l'autre au total (120 kg), tandis que la Marocaine Maryem Sabihi s'est contentée du bronze à l'arraché (69 kg). «Je suis contente de mes médailles. La compétition était difficile avec des concurrentes que je découvre à Alger. Je voulais offrir à mon pays l'or, mais je m'en sors avec de l'argent et de nouvelles performances personnelles», a déclaré Sabri. L'entraîneur national des filles, Youcef Chekri n'a pas caché aussi sa satisfaction, qualifiant les résultats de son athlète d'«excellents». «Nour El Houda est une nouvelle figure dans l'haltérophilie algérienne. Elle est la plus jeune athlète du tournoi d'Alger qui est un peu spécial pour elle, car elle évoluait à domicile dans une compétition officielle. C'est une athlète qu'on prépare pour des échéances plus grandes, à savoir les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), si la fédération décide de lui offrir la place arrachée par l'équipe nationale cadette lors des derniers championnats arabes au Caire. Sabri peut nous faire valoir des satisfactions dans l'avenir», a estimé son entraîneur.



Judo

Les Algériens dominent les épreuves

individuelles avec 7 médailles

Les judokas algériens ont dominé les épreuves individuelles des Jeux africains de la jeunesse-2018 (JAJ-2018), disputées jeudi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en décrochant 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été remportées Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) (bien Dris Messaoud Redouane) et Abdellah Remouche (-100 kg). Bouchkif, qui a battu en finale la Tunisienne, Chayeb Amani, n'a pas caché sa joie après avoir décroché la médaille d'or de la catégorie (-66 kg). «Je suis très contente de cette victoire d'autant plus qu'Amani m'avait battu lors de l'Open de Tunis. C'était une finale difficile mais j'ai réussi à gagner par Ippon. C'est une grande fierté d'offrir une médaille d'or à l'Algérie», a déclaré à l'APS la native de Remchi dans la wilaya de Tlemcen. De son côté, Dris s'est imposé en finale des (-66 kg) devant le Marocain Yasser Hnich également par ippon. «C'était une finale difficile car je n'avais aucune information sur mon adversaire. Cette médaille est le fruit de longues heures d'entrainements», a déclaré le champion algérien. Un peu plus tôt, Abdellah Remouche (-100 kg), avait offert à l'Algérie sa première médaille d'or, en battant en finale le Nigérian Daniel Madu. Cette catégorie a enregistré la participation de trois judokas. Un autres algérien, à savoir, Ahmed Rabahi a raté la médaille d'or de la catégorie (-81 kg) après sa défaite en finale face au Marocain Yassine El Ataoui, alors que Abdelatif Boubetra (-55 kg), Sabrina Larbi (-63 kg) et Nabila Benbelkacem se sont adjugés la médaille de bronze de la leurs catégories respectives. Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Kamel Boussebt, s'est dit «satisfait» des résultats obtenus par les huit judokas algériens engagés aux JAJ-2018. «Nous avons réussi à égaler la moisson de médailles d'or décrochées lors de la dernière édition des JAJ au Botswana en 2014. Nous avons raté l'or dans la catégorie des (-81 kg, garçons) ou ça s'est joué à peu de chose», a estimé Boussebt. «Les résultats obtenus aujourd'hui prouvent que nous avons des jeunes talents sur qui ont peut compter lors des prochaines compétitions internationales. Il faut continuer à travailler avec ces jeunes en leur fournissant de meilleures conditions pour s'épanouir», a ajouté le technicien algérien. Lors de la précédente édition des JAJ, les judokas algériens avaient remporté un total de 4 médailles (3 or et 1 argent). Les autres finales de la journée ont été remportées par la Tunisiens Rania Harbaoui (-44 kg) et Alaeddine Benchalbi (-55 kg), les Marocains Yassine El Ataoui (-81 kg) et Oulaya Khairi (-78 kg), et l'Egyptienne Salma Abdellah (-63 kg), Les épreuves individuelles de judo des JAJ-2018, ont regroupé 74 athlètes, dont 35 filles issue de 28 pays.



Hockey sur gazon

Défaite de l’EN face

au Zimbabwe (9-0)



L'équipe nationale des garçons s'est inclinée jeudi face à son homologue zimbabwéenne (9-0) lors de la première journée de la poule A du tournoi de hockey «five» sur gazon, des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ), disputée jeudi au stade Ferhani de Bab El-Oued (Alger). Pour leur premier match officiel dans l'histoire, les Algériens ont défié une solide équipe du Zimbabwe qui espère aller loin dans la compétition. «C'est le premier match officiel de l'équipe nationale dans cette discipline. Malgré la défaite, nous sommes fiers de voir l'Algérie abriter cet évènement qui regroupe de grandes nations de la discipline notamment les Sud-Africains, champions en titre dans les deux sexes», a indiqué le président de la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST), Elhadi Mossab, dont l'instance chapeaute cette discipline en Algérie. Les Algériens se trouvent dans la poule A en compagnie de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Zimbabwe. La poule B est composée du Kenya, du Nigeria, de la Zambie et de l'Ouganda. ''Par rapport à nous, nos adversaires ont de l'expérience et la culture du hockey. Nos jeunes ont fait une belle prestation pour leurs débuts en compétition, je pense que s'ils avaient joué des matchs amicaux auparavant, le score aurait été moins lourd. Ca reste une participation encourageante», a ajouté la même source. Chez les filles, les Algériennes ont connu le même sort que leurs compatriotes en s'inclinant lourdement face aux Sud-Africaines, championnes d'Afrique en titre (19-00).



Football

Victoire des Verts devant la Guinée-Bissau (2-1)

La sélection algérienne de football des moins de 15 ans (U-15) a battu son homologue de la Guinée-Bissau sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 2-0), jeudi au stade communal Sidi-Moussa pour le compte de la première journée du groupe B du tournoi de football des Jeux africains de la Jeunesse d'Alger (18-28 juillet). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mohamed Gacem Rayane (28' et 39'), alors que Djalto Tala a réduit la marque pour la Guinée-Bissau (46'). Dans le groupe A, le Nigéria s'est imposé au stade de la Protection- Civile de Dar-El-Beïda (Alger) devant le Maroc sur le score de 3 à 2, alors que le Djibouti était exempt de cette première journée.

Taekwondo

Dalla Sassi en bronze

L'athlète algérienne Dalla Sassi (+63 Kg) a décroché jeudi la médaille de bronze, lors de la première journée des épreuves de taekwondo des Jeux africains de la jeunesse d'Alger (18-28 juillet). L'Algérienne a été battue par l'Egyptienne Habiba Morsi qui s'est contentée de la médaille d'argent après avoir perdu en finale devant la Marocaine, Fatima Zahra Abou Fares, médaillée d'or de la catégorie. La sélection algérienne a entamé cette première journée de taekwondo avec quatre athlètes : Nabila Houchine (-49 kg), Dalla Sassi (+63 kg), Wassim Tefahi (-55 kg) et Islam Ben Sassi (-73 kg). «Les préparatifs pour ces jeux ont été retardés à cause de la situation au sein de la fédération algérienne de la discipline et l'élection de la nouvelle composante. Nous avons un groupe très jeune qui vient juste de se construire. Nous avons effectué deux stages de préparation», a déclaré à Dalal Mansouria, entraîneur de la sélection algérienne. De son côté, le secrétaire général de la fédération algérienne a mis en cause «le tirage au sort de la compétition qui n'a pas arrangé les affaires des Algériens qui se sont tombés sur des athlètes beaucoup plus Performants, à l'image des Egyptiens et Tunisiens, champions du monde cadets». Les médailles d'or de cette première journée qui a vu la participation de 170 athlètes représentant 31 pays sont revenues à l'Egypte, le Maroc et la Tunisie.