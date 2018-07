Grand angle : l’apartheid institutionnalisé

Au moment ou le monde entier fête le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, icône de la lutte contre la ségrégation et l’apartheid en Afrique du Sud, et que l’humanité se rappelle encore des sombres mémoires des ghettos de Varsovie durant l’époque de l’Allemagne nazie, Israël, et sans surprise aucune adopte une loi controversée par l’ensemble de la communauté internationale et qui stipule que cette entité devient «la patrie historique et le foyer national» de peuple juif. En simplement 500 mots que contient la loi sur «l’Etat-nation d’Israël», l’apartheid vient d’être officialisé et érigé en «état». Dans ce qui désormais désigné comme le «foyer national» des Juifs, les Palestiniens n’ont plus voix au chapitre et son réduit à un sous peuple estampillé du statut d’esclaves. L’expropriation et la colonisation revêtent un «intérêt national» que l’État doit promouvoir. En un mot, la règle de la suprématie devient loi.

Les députés palestiniens qui siègent à la Knesset et qui ont voté contre ont été expulsés manu-militari laissant présager à coup sûr le même sort aux 1,5 million de citoyens palestiniens de Cisjordanie et même de Ghaza et aux habitant d’El Qods et du plateau du Golan. Israël a fait de la discrimination une valeur constitutionnelle et a proclamé son engagement à favoriser la suprématie juive comme fondement de ses institutions. Avant l’adoption de cette loi, plus de 900 localités en Israël et Cisjordanie compris– environ les trois quarts de toutes les localités du pays – interdisaient déjà aux non-juifs de vivre à l’intérieur de leurs frontières municipales. Une simple confirmation qui est loin d’être un fait nouveau. Le quitus de la Maison blanche a simplement accéléré le processus déjà mis en branle depuis la Nakba et contenu dans le rêve du grand Israël. La loi ne dit pas que les citoyens palestiniens et les autres citoyens non juifs d’Israël ont droit à un traitement égal en vertu de la loi. Elle octroi à l’hébreu, un statut supérieur à celui de l’arabe et faisant de l’hébreu la première l’unique langue officielle de l’État et réduisant la seconde à une simple langue dotée d’un « statut spécial ». Ainsi, le caractère ethno-religieux l’emporte sur le caractère démocratique. 20% de la population seront discriminés. Encore une blessure mortelle dans le dos des palestiniens dont le seul soutien est venu de quelques associations israéliennes de défense des droits de l’homme et dont 2500 membres ont manifestés samedi dernier aux côtés des membres palestiniens de la Knesset rejoints par des députés libéraux juifs pour protester contre ce qui était jadis un simple projet de loi.

M. T.