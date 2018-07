Adoption de la loi sur «l'Etat national du peuple juif» : Le président palestinien Abbas condamne

Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné jeudi l'adoption par le Parlement israélien de la loi sur "l'Etat national du peuple juif", qui définit Israël comme l'Etat des Juifs et El-Qods occupé comme sa capitale.

«Il n'y aura ni paix ni sécurité tant que (le statut d'El-Qods) perdurera", a-t-il réagi ans un communiqué publié par l'agence de presse palestinienne WAFA, notant que cette nouvelle loi "ne changera pas la situation historique de El-Qods en tant que capitale de l'Etat de Palestine occupé". Elle "ne découragera pas le peuple palestinien de sa lutte légitime contre l'occupation israélienne et sa volonté d'établir un pays indépendant". M. Abbas a appelé la communauté internationale à intervenir et à assumer ses responsabilités en faisant pression pour bloquer cette loi qu'il juge raciste. Cette loi sur "l'Etat national du peuple juif" a été adoptée dans la journée à la Knesset (Parlement israélien) par 62 voix pour, 55 contre et deux abstentions. Des images de la télévision israélienne ont montré des députés arabes en colère déchirer des copies de la loi, avant d'être escortés en dehors de l'enceinte. Le Secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a dénoncé jeudi l'adoption par le parlement israélien de la loi, qualifiant cette loi de "nettoyage ethnique", a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA. A l'issue de son entretien avec le directeur général du ministère français des Affaires étrangères pour les affaires du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Jérôme Bonofort et le Consul général de France et d'autres responsables français, M. Erekat a dénoncé cette loi qui "ouvre la voie au nettoyage ethnique des citoyens arabes", et " viole la Charte des Nations-Unies, la loi et la légitimité internationales". Cette dite loi, selon le responsable palestinien, défini clairement "le droit à l'autodétermination uniquement pour les juifs et laisse seulement un taux de 20% aux citoyens originaires du peuple Palestinien, identifiant El-Qods-Est et l'Ouest unifiés, entant que capitale d’Israël", s'est-il indigné. "Comment un Etat qui consacre juridiquement le racisme et l'apartheid, peut-il continuer à adhérer aux organisations et institutions internationales, y compris les Nations Unies qui ont rejeté le racisme et l’apartheid?", s'est-il interrogé. M. Erekat a rappelé la position du président palestinien, Mahmoud Abbas qui reste attaché "à la solution de deux Etats sur les frontières de 1967, à l’établissement d’un Etat palestinien avec El-Qods-Est comme capitale, pour vivre en paix et en sécurité", selon la vision proposée au mois de février dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) a également dénoncé l'adoption la veille, de cette présumée loi considérée comme une loi "fondamentale" (l’équivalent de la Constitution), la qualifiant d'une "gravité exceptionnelle". Selon l'association française, cette législation foule aux pieds les dispositions de "plan de partage" telles que définies par la résolution 181 de l'Onu. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Parlement israélien a approuvé cette loi controversée sur l'Etat-nation qui vise à garantir le caractère juif de l’Etat d’Israël. Le Premier ministre de l'Etat hébreu, Benyamin Netanyahu, a estimé que le vote était "un moment décisif dans l'histoire de l'état d'Israël et celle du sionisme".



L'UE "préoccupée"



L'Union européenne s'est dite "préoccupée" jeudi par l'adoption de loi définissant Israël comme "l'Etat nation du peuple juif", car cela risque de "compliquer" la solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien. "Nous sommes préoccupés et nous avons fait part de notre inquiétude aux autorités d'Israël", a déclaré la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, lors d'un point-presse.

"La solution à deux Etats est la solution défendue par l'UE et tout doit être fait pour éviter de mettre des obstacles et empêcher cette solution de devenir réalité", a rappelé Maja Kocijancic. La loi sur l'Etat-nation du peuple juif "risque bien évidement de compliquer les choses", a-t-elle estimé. De son côté, la Turquie a dénoncé jeudi comme "raciste" l'adoption de cette loi, et accusé le gouvernement israélien de chercher à mettre en place un "Etat d'apartheid". "Nous condamnons dans les termes les plus forts la loi sur l'Etat-nation juif votée par le Parlement israélien et ne saurions accepter en aucun cas cette mesure raciste qui vise à éradiquer le peuple palestinien de sa patrie", a déclaré le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin sur Twitter. "Nous rejetons aussi les tentatives répétées du gouvernement israélien d'établir un Etat d'apartheid", a-t-il ajouté. Le ministère turc des Affaires étrangères a de son côté indiqué que la loi controversée "piétine les principes du droit universel et bafoue les droits des citoyens palestiniens d'Israël" .

R. I.