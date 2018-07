Défense des ressources sahraouies : Le front Polisario continue le combat

Le représentant du front Polisario aux Canaries espagnoles, Hamdi Mansour, a affirmé que le front Polisario, en tant que représentant légitime et unique du peuple sahraoui, "continue à défendre les richesses des Sahraouis", appelant toutes les compagnies et les entreprises européennes à respecter l'arrêt de la Cour de Justice européenne (CJUE) ayant confirmé que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, tenue au siège des syndicats canariens des travailleurs, le diplomate sahraoui a mis en avant la bataille juridique menée par le front Polisario en Europe, en vue de protéger les ressources naturelles sahraouies, exhortant toutes les compagnies européennes à respecter l'arrêt de la CJUE, confirmant que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental qui est un territoire autonome, non concerné par le champ d'application de l'accord de pêche conclu entre le Maroc et l'Union Européenne (UE). A ce propos, M. Hamdi Mansour a exprimé le mécontentement du front Polisario quant aux "tentatives répétées" de la Commission européenne visant à contourner les décisions de la CJUE et l'avis du conseiller juridique des Nations Unies (ONU) concernant l'exploitation des ressources sahraouies, relevant, dans ce sens, la conformité de ces décisions à l'avis de la Cour internationale de Justice à La Haye (1974)". Il a affiché, par ailleurs, la volonté des autorités sahraouies à faire face à ces tentatives devant les tribunaux et les fora internationaux. Le diplomate sahraoui a présenté un exposé général sur les dernières évolutions de la question sahraouie, notamment en ce qui concerne la tournée de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara Occidental, durant laquelle il avait pu s'entretenir avec les deux parties du conflit sur la reprise des négociations directes et s'enquérir de la situation aux territoires occupés ainsi que la décision du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union africaine (UA), tenue récemment à Nouakchott (Mauritanie), portant création d'un mécanisme afin de parvenir à une solution au conflit entre la République sahraouie et le Maroc en coordination et en collaboration avec l'ONU. De son côté, le président de l'Association canarienne d'amitié avec le peuple sahraoui, Alberto Neghrine, a appelé tous les syndicats des travailleurs canariens à participer massivement aux manifestations "du programme d'été" qui débuteront, ce samedi, à partir de la place "Wilir", aux côtés des enfants sahraouis pour demander la décolonisation du Sahara Occidental, permettant ainsi au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et l'indépendance.

Pour leur part, les représentants des syndicats des travailleurs ont exprimé, dans leurs interventions, leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte légitime, demandant au gouvernement d'Espagne d'assumer ses responsabilités et de contribuer efficacement et sérieusement à la décolonisation du Sahara Occidental, tout en affirmant leur participation aux manifestations de samedi prochain pour soutenir la question juste du Sahara Occidental.



L'autorité sahraouie du pétrole et des mines dénonce la décision du Conseil de l'UE



Le président de l'autorité sahraouie du pétrole et des mines, Ghali Zubair, a de son côté qualifié la décision du Conseil de l'Union européenne (UE) visant à inclure le Sahara Occidental dans l'accord commercial UE-Maroc d'"immorale", car s'opposant aux principes de l'UE basés sur la démocratie et le respect des droits des peuples. Intervenant lors d'une émission sur la chaîne France 24, M. Ghali a indiqué que "la décision prise par le Conseil de l'UE intervient en réaction aux pratiques odieuses du régime marocain qui recourt au chantage envers l'Europe à chaque fois qu'il subit une pression". Dans ce cadre, il a exprimé "la disposition du Front à retourner à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour défendre le droit du peuple sahraoui". Il avait déclaré auparavant à la presse que la commission de l'UE et le Maroc avaient échoué à renouveler l'accord de pêche qui a expiré le 14 juillet dernier en dépit des réunions et des négociations menées, plusieurs semaines durant, par les deux parties, l'accord n'étant pas adapté à la décision de la CJUE qui stipule clairement que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc. Le responsable sahraoui a révélé que le dossier de négociations entre le Maroc et la Commission européenne incluant les ressources du Sahara Occidental a englobé deux volets différents pour lesquels une décision judiciaire précise a été rendue et dont des négociations distinctes sont en cours. S'agissant du premier volet, il concerne "la convention par laquelle le gouvernement marocain permettait à la flotte européenne d'exercer la pêche dans les eaux territoriales sous le contrôle du Maroc, et qui a officiellement expiré dans la nuit du 14 juillet dernier, après quatre ans de son exploitation ayant permis à environ 120 bateaux de pêche européens, principalement venant d'Espagne, à pratiquer la pêche essentiellement dans les eaux territoriales sahraouies (91 %)". Le deuxième volet concerne l'accord commercial et de libre-échange qui a fait l'objet d'une condamnation de la CJUE le 21 décembre 2016 et qui interdisait à l'UE d'inclure les produits du Sahara Occidental dans tout accord signé avec le Maroc. Lors de leur dernière réunion dimanche à Helsinki, les ministres européens avaient appelé la commission européenne à parvenir au plus vite à un accord commercial de libre-échange avec le Maroc.