Mostaganem : La vieille mosquée de Mazaghran classée bien culturel

La mosquée "Sayida Khadidja" ou "Masdjed El Atik" de la localité de Mazaghran vient d’être incluse dans la liste des biens culturels de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la culture.

"Ce lieu culturel et historique remonte à la période islamique. Il est situé dans le quartier d’El Qalâa, dans la commune de Mazaghrane, à trois kilomètres au sud-ouest de la ville de Mostaganem", a précisé à l’APS Laïd Bouaaza, chef du service patrimoine culturel de ladite direction.

Cette opération permettra la préservation et la protection de ce site, témoin vivant de la bataille de Mostaganem qui a opposé les forces algériennes aux troupes espagnoles (août 1558) ou encore la fameuse bataille de Mazaghran menée par l’armée de l’Emir Abdelkader contre les forces d’occupation françaises, menées par le capitaine Lelièvre (février 1840).

Cette mosquée a été un haut lieu de diffusion de la culture musulmane, d’enseignement du Saint Coran et du Fiqh et Hadith durant la présence ottomane (1516-1830). Son classement permettra de mettre en place un cadre légal en vue de sa restauration et de sa préservation de toute forme d’altération, a-t-on ajouté. Selon des sources historiques, la mosquée a été édifiée à la fin du 10e siècle où se déroulait la prière du vendredi durant l’empire des Rostomides. Elle a été transformée en citadelle au 14e siècle pour contrecarrer les menaces espagnoles et sécuriser les voies menant vers la ville de Mostaganem.

Après l’occupation des villes de Mostaganem et de Mazaghran, cette mosquée a été transformée en église et des modifications architecturales et ornementales y ont été apportées. Le site a retrouvé sa vocation première de lieu de culte musulman après le recouvrement de l’indépendance nationale.