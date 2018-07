Alors qu’il ajourne son concert du jeudi pour le plaisir de ses fans : Lacrim se produira ce soir au Théâtre de verdure

Répondant en faveur de ses fans, le célèbre rappeur français d’origine algérienne Lacrim a ajourné son show, qui était programmé jeudi dernier, au théâtre de Verdure Laâdi-Flici d’Alger, a-t-on appris auprès des organisateurs. Pas de panique ! Ce concert exceptionnel et exclusif, qui aurait marqué le retour de Lacrim sur la scène algérienne, n’est que reporté pour ce soir au théâtre de Verdure Laâdi-Flici d’Alger. Selon les organisateurs, la star de la chanson Rap a répondu oui suite à la demande de ses fans qui auraient demandé à ce que cette soirée soit remise à une autre date et ce, en raison des résultats du Bac qui ont été affichés au début de la soirée du jeudi dernier. A cet effet, les organisateurs assurent que cette soirée sera tenue ce soir au même lieu et à la même heure…

Ce rendez-vous incontournable sera une double fête pour les nouveaux bacheliers qui célébreront le retour de leur leader et l’obtention de leur Bac.

Il y a lieu de noter que cet artiste tant attendu par les jeunes Algériens va se produire avec le DJ Bellek et AM LA SCAMPIA et aussi le DJ R-ONE et Didine KALASH qui feront l’ouverture de son concert à Alger. De son vrai nom Karim Zenoud, l’artiste est un rappeur français de parents algériens né à Paris le 19 avril 1985. Il s’est officiellement lancé dans le monde de la musique en 2009 en débutant par le biais de featurings avec Mister You. Lacrim, qui compte de nombreux fans en Algérie, a composé et produit de nombreux titres qui ont cartonné et qui lui ont permis de remporter le prix de la «meilleure révélation » au festival de Trace Urban Music Awards en 2014.

Sihem Oubraham