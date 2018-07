Gaz naturel : 141 milliards de m3 torchés en 2017

Les nouvelles données recueillies par satellite et dévoilées le 17 juillet courant confirment que le brûlage à la torche des gaz sur les sites de production pétrolière a significativement reculé en 2017, en dépit d’une hausse de 0,5 % de la production d’or noir. Cette baisse qui équivaut à 5 % du volume des gaz torchés «inverse une tendance ascendante amorcée en 2010». Selon les données révélées par le Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés (GGFR) (a), un organisme administré par la Banque mondiale et rassemblant des États, des compagnies pétrolières et des institutions internationales dans l’objectif de faire reculer le torchage du gaz, près de 141 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été torchés en 2017, contre environ 148 milliards de mètres cubes en 2016. C’est en Russie, premier pays au monde à pratiquer cette technique, que la baisse a été la plus significative. Le Venezuela et le Mexique ont également diminué, d’une manière sensible, le torchage en 2017, contrairement à l’Iran et à la Libye, où le brûlage des gaz est en nette augmentation. Les experts notent qu’un «certain nombre de contraintes techniques, réglementaires ou économiques sont à l’origine du torchage, pratique qui consiste à brûler les rejets de gaz à différentes étapes de l’extraction de pétrole et qui est responsable du rejet dans l’atmosphère de plus de 350 millions de tonnes de CO2 chaque année». Ces résidus, qui « contiennent du méthane brûlé en partie uniquement et du charbon noir, sont particulièrement nocifs», et «constituent aussi un gaspillage incroyable de ressources énergétiques que le monde n’a plus les moyens de tolérer ». Aussi, le GGFR œuvre pour l’arrêt du «torchage de routine, l’un des axes fondamentaux de son plan d’action dans l’objectif d’«atténuer le changement climatique, sachant que l’initiative pour la réduction des gaz torchés dans le monde, lancée voici à peine trois ans, compte désormais 77 signataires représentant ensemble 60 % environ des gaz torchés dans le monde». En 2015, rappelle cet organisme, le secrétaire général des Nations unies, le président de la Banque mondiale, et 25 pionniers avaient lancé l’initiative « Zero Routine Flaring by 2030» dans le but de bannir cette pratique lors de l’exploitation de nouveaux champs pétroliers et de trouver au plus vite, et au plus tard en 2030, des solutions pour les sites déjà exploités. L’initiative réunit désormais 27 pays, 35 compagnies pétrolières et 15 institutions de développement. Le communiqué souligne que c’est la NOAA, l’agence américaine en charge de l’étude de l’océan et de l’atmosphère, et le GGFR qui sont à l’origine des estimations établies en coopération avec l’université du Colorado sur la base d’observations recueillies par des capteurs de dernière génération équipant un satellite lancé en 2012. D. Akila