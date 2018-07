Saison estivale 2018

Oran

5 millions d’estivants en un mois

L’été à Oran rime avec tourisme balnéaire, interminables soirées rythmées, boulevards animés jusqu’à l’aube, hospitalité et ouverture d’esprit. Bref, il fait bon vivre à Oran, encore plus en été !



Comme chaque saison estivale, la capitale de l’ouest arbore son titre annuel, celui de la destination préférée des algériens et mêmes celle des étrangers résidant en Algérie à la recherche d’un dépaysement, le temps d’un week-end. Cette nouvelle tendance du marché touristique a poussé les propriétaires des stations touristiques et balnéaires, qui se succèdent le long de la côte-ouest, à diversifier leurs offres et enrichir le produit touristique proposé aux visiteurs d’El Bahia. L’objectif est d’attirer plus de touristes parmi nos compatriotes résidant en Algérie et à l’étranger et qui avaient l’habitude de passer leurs vacances en Tunisie ou le Maroc. Outre les plages, le sable et le soleil, Oran tente de se faire une place dans le marché maghrébin du tourisme sportif, nautique, culturel et même littéraire.

Le nombre des estivants cette année a atteint plus de 5 millions jusqu’au 15 juillet dernier, selon les services de la protection civile qui prévoient entre 18 et 20 millions à la fin de la saison estivale. Les autorités locales et centrales attachent beaucoup d’importance à la réussite de la saison estivale à Oran. Et pour cause, la wilaya se prépare à accueillir, dans moins de deux ans, les jeux méditerranéens, un évènement sportif international qui permettra à la ville de promouvoir son potentiel et image touristiques. Ainsi, Oran a bénéficié d’une aide financière spéciale octroyée par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire de l’ordre de 75 millions Da, qui s’ajoute aux 34 millions Da accordés aux 16 communes côtières par la wilaya. Ces subventions ont été destinées à l’aménagement des plages ouvertes à la baignade, notamment pour l’acquisition de 180 cabines sanitaires, des douches, de l’éclairage public, de l’eau potable, etc. Toujours dans le registre des efforts déployés par les pouvoirs locaux visant à améliorer le volet logistique pour l’accueil des estivants, les plages d’Oran ont été dotées cette année de 3.600 places de stationnement supplémentaires grâce, notamment, à l’ouverture de 6 nouveaux parkings répartis entre les plages de Mers El Hadjaj, Arzew et Madagh, Coralèse à Aïn Turck et les Andalouses. En outre, la direction de la santé a ouvert 33 unités médicales d’urgences au niveau des plages ouvertes à la baignade qui s’ajoutent aux postes médicaux mis en place par les services de la protection civile. Concernant les infrastructures d’accueil, sur les 178 projets de nouveaux hôtels en cours de réalisation dans la wilaya, sept ont été réceptionnés à la faveur de la saison estivale 2018. Justement, il faut savoir que l’autre élément qui rend Oran attrayante réside dans ses grandes capacités d’accueil et les établissements de services de haut standing dont elle dispose. En effet, Oran est la mieux cotée des villes algériennes en matière d’infrastructures touristiques et hôtelières. Actuellement, elle dispose d’une capacité d’accueil estimée à 15.000 lits et qui devra passer à près de 26.000 l’année prochaine et à 50.000 d’ici cinq ans.



Associer le tourisme balnéaire au culturel et au sportif



Par ailleurs, la saison estivale 2018 se veut une belle occasion pour développer et promouvoir de nouveaux produits touristiques, culturels, sportifs et artistiques. Pour cette année, les services de la wilaya, et à travers ses différentes instances exécutives et institutions publiques, ont tracé un programme riche et varié qui profite à l’ensemble des secteurs concernés directement par la saison estivale, à savoir la culture, la jeunesse et le sport et l’artisanat. Ainsi et concernant les activités dédiés à la jeunesse, il a été lancé un programme qui prévoit 55 tournées sportives dont 32 de football qui se tiennent principalement dans les quartiers populaires et 18 au niveau des plages. Les plages d’Oran accueillent 05 tournées de beach-volleyball et de nombreux spectacles d’arts martiaux et de combats. Toujours concernant le secteur de la jeunesse, il y a lieu de savoir qu’il dispose d’un nombre important d’infrastructures qui lui offrent une capacité d’accueil de 10.000 personnes. Il s’agit de 06 centres de vacances, 10 colonies de vacances, 14 maisons de jeunes et un centre destiné aux enfants sahraouis qui visitent la wilaya chaque année. La wilaya dispose aussi de 07 piscines publiques opérationnelles chaque saison dont une a été réceptionnée récemment dans la commune d’Aïn El Biya. Au volet culturel, en plus du programme tracé par l’office national de la culture et de l’information (ONCI), pas moins de 189 soirées artistiques sont programmées à travers les 26 communes, notamment dans les grandes agglomérations. Selon les responsables, ce programme artistique jouit d’un caractère national car il tient compte des différents styles et genres musicaux représentant les 4 coins du pays. Outre le Festival International du Film Arabe qui se déroulera du 25 au 31 juillet, plusieurs films sont projetés dans les salles de cinéma dans le cadre du programme Ciné-Office 2018 organisé par l’ONCI. A l’affiche, «The passenger», «Gold, Lost city of z» et «Paddington». Au programme aussi, un festival baptisé «les nuits du rire», une caravane d’animation spécial enfants, 100 pièces théâtrales et 15 expositions d’art plastique. Le secteur de l’artisanat n’est pas en reste. En effet, pas moins de six expositions d’articles et produits d’artisanat sont organisées à travers les principales communes côtières. Dans ce même registre, près de 40 autorisations de plantation de tentes au niveau du jardin méditerranéen ont été attribuées aux artisans.



Le touriste algérien a repris confiance dans le secteur public



S’agissant du tourisme balnéaire, le complexe public reconverti en village touristique de vacances «les andalouses» semble avoir réussi son pari. Celui de consacrer sur le terrain le slogan qu’il a lancé spécialement pour la saison estivale de cette année «Vacances Maa Wladi Fi Bladi» qui signifie littéralement «je passe mes vacances avec les enfants dans mon pays». Selon son directeur général, M. Hassan Behlouli, le touriste algérien a repris confiance dans le secteur public. Preuve en est, dit-il, l’infrastructure qui compte parmi les plus grandes dans le pays et même au Maghreb affiche complet à 100% depuis le 18 juillet et ce jusqu’au 5 septembre prochain. A savoir que la saison a, toutefois, tâtonné cette année à ses débuts, enregistrant ainsi une légère baisse comparé aux chiffres du flux des estivants correspondant à la même période de l’année dernière. Ceci s’explique, selon le même responsable, par le fait que la saison estivale 2018 a coïncidé avec trois événements, à savoir deux fêtes religieuses, le bac et la coupe du monde. «Si l’on compare la saison de 2017 à celle de 2018, nous remarquons, effectivement, une légère baisse dans le volume des estivants, car cette année encore, il y a eu le bac et l’aïd et un autre événement dont les gens ne tiennent pas compte alors qu’il a toute son importance, à savoir la coupe du monde. Ici aux andalouses, nous avons deux types de clientèle (long séjour et court séjour). Pour le mois de juillet, 80% de la clientèle est de court séjour, et ce en dehors des clients conventionnés avec le complexe, à l’exemple des entreprises et des œuvres sociales. Ainsi, le court séjour (week-end) a été impacté par la coupe du monde étant donné qu’un grand nombre de personnes préfèrent rester chez elles pour regarder les match. A cela il faut ajouter le ramadan et l’examen du baccalauréat. Je peux vous dire qu’à partir du 18 juillet, l’établissement affiche bien complet et revient aux chiffres de 95% de taux d’occupation dans les différentes structures, et nous enregistrons aussi cette année une évolution remarquable dans le service restauration. Nos avons une prévision de 100.000 couverts pour cette saison, soit le taux de 60% d’occupation des restaurants, ce qui est une première pour le complexe. Pour le premier mois de l’été, à savoir du 15 juin au 15 juillet, le complexe a enregistré un taux de 80% au village de vacances et l’hôtel à 40% et qui vont atteindre les 100% à partir du 18 juillet. Sinon, il faut attendre la fin de la saison estivale qui se termine vers le 5 septembre pour faire un bilan complet. Notre objectif c’est de faire 100 couverts et 83.000 nuitées et une moyenne de 14 millions de présents —à ne pas confondre avec le nombre de touristes. Sur les 14 millions, nous essayons de capter 2.500 à 3.000 présents/jour», confie M. Hassan Behlouli.



Le théâtre régional et le musée s’invitent aux andalouses



Pour ce dernier, il y a réellement une volonté politique pour promouvoir le tourisme national. «le fait de rassembler 4 ministres en mois d’avril dernier (ceux de la culture, du tourisme, de la communication, de la jeunesse et du sport), est bel et bien une façon de mobiliser ces 4 secteurs pour réussir la saison estivale et aussi pour faire comprendre aux gens que le tourisme n’est pas une affaire de la tutelle seulement mais de plusieurs secteurs qui doivent conjuguer leurs efforts. Le ministre du tourisme est un élément de toute la chaîne de l’offre touristique nationale», assure notre interlocuteur. En plus de la nouvelle station de thalassothérapie en cours d’ouverture, le complexe a diversifié cette saison ses offres. Outre l’animation artistique, culturelle et sportive, la structure a lancé le salon des causeries ; une sorte de salon littéraire auquel participe des écrivains, des poètes et des conteurs. «Je tiens à relever un point qui paraît, à mon sens, très important. Le secteur de l’Etat est différent de celui du privé. Nous avons invité le théâtre d’Oran à s’installer chez nous pendant la saison du 20 juillet au 20 août. Le musée Ahmed-Zabana aussi. Chose que vous ne risquez pas de voir chez le privé. Et c’est bien cela que j’appelle le tourisme utile», assure M. Behlouli.

Amel Saher

Tizi-Ouzou

la fraîcheur et la détente n’ont pas de prix

Face aux chaleurs caniculaires qui sévissent ces jours-ci à Tizi-Ouzou, les citoyens n’ont que les plages de la wilaya et celles des deux wilayas limitrophes, à savoir Boumerdès et Béjaïa, pour fuir cette ville fournaise et profiter l’espace d’un jour ou week-end de la fraîcheur et de l’air marin de la grande bleue. Les plages de la wilaya et celles les plus proches des deux villes citées plus hauts, notamment Cap Djinet (Boumerdès) et Beni Ksila (Béjaïa) sont latéralement prises d’assaut par les populations des localités de la wilaya, particulièrement durant les week-ends où ces espaces de détente deviennent nettement exigus pour contenir toutes ces processions de personnes à la recherche de la fraîcheur et de détente.

L’éloignement de ces plages du chef-lieu de wilaya n’en décourage nullement ces personnes et familles de s’y rendre pour passer une journée loin de la canicule et tout près des vagues. Si les familles les plus aisées se permettent le luxe de s’offrir une location pied dans l’eau à des prix dépassant tout entendement, celles aux bourses juste moyennes et disposant d’un véhicule préfèrent, quant à elles, se rendre à la plage juste pour passer la journée et revenir tard chez elles, non sans avoir pris avec elles toute la nourriture et l’eau et boissons fraîches, les tarifs affichés par les restaurateurs installés dans ces villes côtières étant très loin de leur portée. Les destinations de ces familles changent de jour en jour, même si les plages de la wilaya de Boumerdès, particulièrement Cap Djinet, Zemmouri, Dellys… restent les plus prisées pas ces estivants eu égard à leur proximité de la ville via l’autoroute (RN12) et la disponibilité des espaces sur les plages de cette wilaya qui sont beaucoup plus spacieuses et non moins propres que celles de Tizi-Ouzou qui sont dans leur majorité envahies par des algues et les pierres, selon un constat établi par des estivants ayant eu à fréquenter les plages de ces deux wilayas balnéaires. Ainsi donc, les chaleurs caniculaires sévissant dans les différentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou ont poussé les citoyens à se rendre massivement aux huit plages autorisées à la baignade, voire même celles qui ne le sont pas.



Yakourene, un véritable poumon écologique de la wilaya



En plus de la plage, d’autres citoyens trouvent en la dense et verdoyante forêt de Yakourene un refuge pour se prémunir des ces chaleurs caniculaires et un endroit idéal pour se détendre sous l’ombre des arbres dégageant un air pur et les parades incessantes qu’exécutent des singes magots, désormais habitués à cohabiter avec les humains. La forêt de Yakouren est un lieu de villégiature par excellence. Tous les passagers venant dans les deux sens de la RN 12 s’arrêtent machinalement devant la beauté éblouissante qu’offre cette forêt, rendue encore plus belle par les colonies de singes magots qui y ont élu domicile en compagnie des objets de poterie aux différents motifs exposés aux abords de la route. Notre visite à ce majestueux site naturel a coïncidé avec la présence de plusieurs familles de plusieurs wilayas du pays ainsi que des émigrés originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Bejaïa.

Les membres de ces familles se sont montrés totalement éblouis par la beauté naturelle de la forêt de Yakouren et par les motifs et décorations sur les objets artisanaux exposés et proposés à la vente tout au long de cette bande forestière devenue un véritable carrefour du commerce de la poterie. Les visiteurs de passage ne peuvent nullement poursuivre leur chemin sans emporter avec eux quelques objets de poterie, notamment des assiettes et des couscoussiers pour les emmener et les utiliser chez eux. Yakouren, véritable poumon écologique de la wilaya, est toutefois menacée par le phénomène de la prolifération de différents types d’ordures, notamment les bouteilles et cannettes de boissons alcoolisées, le plastique… Plusieurs campagnes de volontariat y sont organisées par le mouvement associatif pour débarrasser cette verdoyante forêt de ce fardeau menaçant son existence. Mais, la situation est toujours loin de s’améliorer à cause de l’incivisme des visiteurs qui ne se soucient nullement de la préservation de ce bijou naturel, déplorent les organisateurs de ces opérations de nettoiement. Cette situation déplorable de présence massive de ces objets polluants aux environs des points d’eau et autres sites fréquentés en ces moments de canicule n’est pas de nature à encourager l’activité touristique dans la région, une région qui recèle pourtant d’énormes potentialités touristiques que ce soit dans les montagnes ou aux alentours de ces points d’eau (retenues collinaires, barrages…) qui se doivent d’être débarrassés de ces tonnes de bouteilles de bière, vins, eau minérale et autres objets gravement polluants, avant que ça ne soit trop tard.

Le mal que subissent chaque jour tous ces sites magnifiques nous interpelle tous, puisque c’est notre environnement immédiat qui risquera de se dégrader gravement, si des mesures urgentes et concrètes ne sont pas prises.

Bel. Adrar



Bejaia

Un pôle touristique par excellence

Béjaia et ses environs sont l’un des plus beaux paysages de la côte maghrébine et de la méditerranée. Si Béjaia est connue pour être une région balnéaire par excellence avec 100 km de plages, elle est aussi dotée d’un arrière-pays fier et magnanime, des villages kabyles centenaires, de magnifiques sites pittoresques et de sources thermales qui procurent bien-être et santé.

Une région de fascination, d’inspiration, de savoir et de convoitises, Béjaia compte des richesses considérables qui présentent autant d’opportunités d’investissement pour les opérateurs et professionnels du tourisme. Béjaia est limitée par cinq wilayas, à savoir Tizi Ouzou et Bouira à l’Ouest, Jijel à l’Est, Sétif et Bordj Bou Arréridj au Sud et la méditerranée au nord. Sa superficie est de 3.261,26 km2 avec une côte de 100 kilomètres. Béjaia a un climat de type méditerranéen ; doux et pluvieux en hiver, chaud et sec en été. Le taux de pluviométrie est en moyenne de 1.000 ml/an. Le territoire de la wilaya est inséré, d’un côté, entre une plaine côtière d’une étendue de 35 km de l’Oued Soummam à l’Ouest, à l’embouchure de l’Oued Agrioun à l’Est (du côté de Souk El Tenine). De l’autre côté par la vallée de la Soummam, d’une longueur de 80 km entre les massifs montagneux des Bibans-Babors à l’Est et l’Akfadou-Gouraya à l’Ouest. Et enfin par des zones montagneuses qui occupent les ¾ de la superficie de la wilaya avec une pente supérieure à 25%. Toute cette richesse naturelle fait de Bejaia une région touristique incontestable. Béjaia est construite en amphithéâtre sur le flanc du mont de Yemma Gouraya et fait face au deuxième grand golfe au monde après celui de Rio de Janeiro, le golfe Gouraya. On peut accéder à Béjaia par quatre routes. L’une venant d’Alger par Bouira et Yakouren en se joignant à El Kseur, l’autre par Azzefoun longeant la côte-ouest, la troisième par Sétif en passant par Kherrata et la quatrième par Jijel via Souk El Tenine. Béjaia recèle des potentialités touristiques qui font d’elle une des plus belles villes d’Algérie. Des sites qui font rêver les visiteurs avec le mont Gouraya qui surplombe la mer à 630 mètres d’altitude. le fort Gouraya, haut de 672 mètres, construit par les espagnols au XVIe siècle, le pic des singes situé à 430 mètres d’altitude, le cap carbon construit en 1875 par les français, les forets des aiguades et des oliviers et le fort sidi Abdelkader. Autant de vestiges qui s’étalent jusqu’à la porte Sarazine (Bab El Bahr) construite sous le règne hammadite par le sultan En Nacer en 1070, Bab El Fouka, la foret d’Akfadou, les grottes féeriques d’Aokas, la cascade de Kafrida, les gorges de Kherrata, la citadelle de la Casbah, le l’aqueduc de Toudja et le château de la Comtesse. Béjaia compte 16 zones d’expansion touristique (ZET). Pour le tourisme balnéaire, la wilaya a enregistré l’inscription de 46 projets touristiques pour une capacité d’accueil de 3.764 lits et la création de 1.761 emplois. Le parc hôtelier existant est composé de 70 hôtels pour une capacité de 4.735 lits et 2.462 chambres. 32 agences touristiques exercent à travers la wilaya et dont la majorité assure simplement des prestations de services ou des intermédiaires entre d’autres opérateurs touristiques. Le nombre par année de visiteurs se chiffre entre 6 et 8 millions d’estivants durant la période estivale avec un pic qui a atteint plus de 11 millions en 2012. Elle compte trois sources thermales aux vertus thérapeutiques confirmées et répandues à l’échelle nationale. Avec des températures d’eau variant entre 35 et 45 degrés Celsius, les hammams de Sidi Yahia El Aidli à Bouhamza, Sillal à Tifra et Kiria à Adekar accueillent chaque années des milliers de visiteurs qui viennent soigner différentes maladies. Les villages kabyles sont au nombres de dix alors que le patrimoine historique est évalué à 6 ruines en plus du site du congrès de la Soummam. Néanmoins, les capacités d’accueil des stations thermales sont largement inférieures à la demande. L’exiguïté des lieux ainsi que le manque d’entretien nécessitent une réhabilitation totale des structures. Béjaia, traversée par une histoire plusieurs fois millénaire, regorge de vestiges et monuments historiques qui témoignent de son passé riche et glorieux. Pour le tourisme culturel, plusieurs sites sont proposés aux visiteurs comme le célèbre fort de Yemma Gouraya, situé au cœur du parc national du même nom. Avec toutes ces richesses naturelles, le tourisme à Béjaia nécessite encore de meilleurs investissements afin de faire de ces villes côtières et ces villages montagneux un lieu de pèlerinage pour les millions de visiteurs qui s’y hasardent dans cette belle et merveilleuse région de l’Algérie profonde qui a célébré cette année son cinquante-sixième anniversaire de son indépendance.

Mustapha Laouer



Alger

Le front de mer du centre commercial «Ardis» attire les familles

Les familles algériennes affluent, durant les soirées d'été, vers le front de mer proche du centre commercial «Ardis» qui relève de la commune de Mohammadia (Est d'Alger), à la recherche de détente sur une plage qui a été classée, par les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger, parmi les plages interdites à la baignade.

Malgré cette interdiction, les familles provenant des quartiers environnants ou celles qui affluent vers la capitale à l'occasion des congés annuels se rendent à la plage des Pins maritimes, qui est le front de mer du centre commercial Ardis.

Dès les premières heures de la soirée, le trafic devient dense sur la route reliant le Palais des expositions des Pins Maritimes et la promenade des Sablettes qui relève de la commune d'Hussein Dey. Les voitures commencent à stationner à proximité de la plage non aménagée à l'accueil des visiteurs, a-t-on constaté sur le terrain.

Un visiteur a affirmé à l'APS qu'il préférait s'asseoir sur cette plage, malgré «l'absence des conditions d'accueil», avant d'ajouter que le lieu offre, pendant la nuit, une vue panoramique sur la capitale, qui s'étend de la Basilique Notre Dame d'Afrique au monument Makam El Chahid».

En plein vacarme nocturne où se mêle la musique retentissant des radios des véhicules avec les cris des vendeurs itinérants, une dame a déploré «le non-aménagement au profit des familles de cette partie de mer pour la diversification des moyens de divertissement».

En dépit d'un éclairage insuffisant et de présence de déchets solides qui jonchent chaque recoin de ce lieu, du fait des travaux réalisés à proximité de la plage, il n'en demeure pas moins que s'asseoir sur une branche d'arbre jetée, sur des petits rochers ou à l'intérieur du véhicule, ne dérangent nullement, semble-t-il, ces personnes qui veillent jusqu'à des heures tardives de la nuit.

A noter la présence, en raison du trafic dense pendant les soirées d'été, de patrouilles pédestres et autres motorisées d'éléments de police, car le lieu est parmi les points qui figurent dans le Plan bleu 2018 relatif à la sécurisation de la saison estivale, sous le slogan «disponibilité et engagement pour le maintien de l'ordre public».