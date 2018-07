NOUVELLES de sétif

Campagne moisson-battage : Une vocation céréalière

Des prévision 3.450.000 quintaux



Satisfait des résultats de sa dernière visite dans la wilaya de Sétif et des efforts qui sont déployés à tous les niveaux pour le développement de l’agriculture, et, partant, la réalisation des grands objectifs qui sont assignés à ce secteur par le Président de la République à l’effet de l’impulser au rang de moteur de l’économie nationale, Abdelkader Bouazghi, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a également saisi cette opportunité pour faire état des énormes potentialités que compte cette wilaya dans le domaine de la céréaliculture, qui constitue indéniablement un des maillons forts de cette stratégie.

Une wilaya qui a connu en effet ces dernières années des avancées remarquables sur tous les fronts tant et si bien qu’elle se targue aujourd’hui d’être le bassin laitier le plus important du pays avec une production de près de 300 millions de litres par an, et n’a rien perdu de cette vocation céréalière.

Depuis la nuit des temps en effet Sétif a toujours été un creuset de la céréaliculture, entretenant ces chants glorieux de Guemh el Beliouni qui ont fait le bonheur des fellahs alors qu’ils allaient à la conquête de cet épi doré pliant sous les vents chauds de «Stif el Aali».

Des potentialités en sol d’autant plus importantes que la wilaya compte une superficie agricole utile de 364.000 hectares, dont 13%, soit 46.959 hectares sont irrigués.

Une superficie qui sera pratiquement portée à plus du double quand on sait que près de 40.000 autres hectares seront touchés par le méga-projet des grands transferts dont l’objectif en termes d’irrigation à l’effet de métamorphoser le paysage agricole et quintupler les rendements.

Des objectifs qui voient progressivement le jour quand on sait que pour le système Ouest de ces transferts appelés à toucher 15.800 hectares, dont 5.000 dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, le périmètre des 10.000 hectares implantés dans la wilaya de Sétif sera livré avant la fin de l’année en cours.

Entre-temps et pour la campagne labours semailles 2017-2018, un effort conséquent a été également fait au titre de la réduction de la jachère avec plus de 1.000 hectares qui ont été gagnés et intégrés aux 197.100 hectares qui ont été traités cette année. Dans ce contexte le travail de vulgarisation entrepris auprès des producteurs, le respect des itinéraires techniques et la pluviométrie qui n’a jamais été aussi bonne depuis au moins une décennie, augurent d’une très bonne année. Loin de cette année de sécheresse qui avait prévalu l’an dernier avec une récolte qui n’avait pas dépassé les 900.000 quintaux, les prévisions arrêtées par la direction des services agricoles de la wilaya ont été revues à la hausse, nous indique Ali Zeraga, directeur de wilaya des services agricoles ; qui table sur 3.450.000 quintaux, sachant, là aussi, que la meilleure récolte avait été réalisée en 2005 avec 3.600.000 quintaux.

Pour ce faire, toutes les dispositions ont été mises en place à l’effet d’assurer les meilleures conditions de stockage : «Avec les moyens de la CCLS et la location de quelques hangars auprès des APC et de privés nos capacités de stockage ont été portées cette année à 1.500.000 quintaux poursuit notre interlocuteur au moment où les prévisions arrêtées dépassent le million de quintaux.»

La campagne labours semailles n’est pas sans s’inscrire dans cette même dynamique sachant, qu’aux 700 moissonneuses-batteuses mobilisées sur le terrain s’ajoutent les 52 autres de la CCLS. Par ailleurs, «le ministère vient de nous doter d’un quota de 18 autres moissonneuses «formule renouvellement» avec 70% de soutien par l’Etat, cela indépendamment de la flotte de camions mobilisée par la CCLS avec là aussi, le recours à la location chez le privé.

Amélioration de la dotation en eau potable vision limpide

La crainte de vivre encore un mois de ramadhan marqué par le stress hydrique qui avait touché plusieurs localités de la wilaya a fait place à la joie et à la sérénité, le défi a été relevé et permis d’améliorer la situation de l’AEP dans ces localités. Des réalisations qui ont été possibles grâce à des décisions fortes du ministre des Ressources en eau et de la wilaya dans la mise en œuvre d’un programme d’urgence qui aura nécessité des moyens importants sur un terrain pas toujours facile afin d’assurer ave un suivi rigoureux des responsables publics locaux, à leur tête le wali qui s’est rendu une dizaine de fois au moins sur ce grand chantier engagé après la dernière visite de Hocine Necib. Dans cette wilaya alimentée à 75% à partir des eaux souterraines et à 25 % par des eaux superficielles, la mobilisation de près de 8 millions de m3 d’eau emmagasinés dans le barrage de Maouane qui fait partie du système Ouest des grands transferts et la réalisation de plusieurs forages à travers la wilaya constituaient donc les actions d’urgence à engager pour donner de l’eau durant le mois de ramadhan et la saison estivale aux populations de Sétif, d’El Eulma et d’autres localités environnantes comme Ain Abessa, Maouane, Ouricia, Ouled Saber et Guedjel. Si dans ce contexte, les échéances de la station de pompage dont les effets sont compensés par «booster» ont connu un léger glissement d’échéance, le grand projet de station monobloc de 50.000 m3/jour pour envoyer les eaux du barrage de Maouane vers ces localités a été mis en œuvre et réceptionné à temps grâce aux efforts continus de travailleurs pour relever le défi et mettre en service la première filière de 25.000 m3. Des efforts qui n’ont pas été sans se traduire par un sentiment de satisfaction de la population élisant domicile au niveau de grandes cités et quartiers en attendant de doubler l’apport actuel de cette station et le porter à sa capacité réelle de 50.000 m3. C’est à ce titre que le wali qui consacre une attention particulière aux chantiers de l’eau, s’est encore une fois rendu sur les lieux, à l’effet d’encourager les travailleurs et de s’enquérir du raccordement de la deuxième filière de 25.000 m3 effectué mercredi en vue de doubler la dotation quotidienne actuelle et la porter à 50.000 m3/jour et améliorer dans une large proportion la situation qui prévaut en matière d’alimentation en eau potable et lever définitivement le stress avec le remplissage du barrage de Maouane à partir du barrage de Ighil Emda dans la wilaya de Bejaia.

Par ailleurs et sur les 24 forages inscrits au titre de ce programme d’urgence plus de 20 sont déjà fonctionnels sur le territoire de la wilaya.

Djemila

une vocation plurielle

Djemila n’est pas seulement ce lieu réputé pour sa ville romaine et le festival international qu’elle accueille chaque année.

Djemila, localité montagneuse, a forgé son destin par la force du développement local qui fait aujourd’hui de ce chef-lieu de daïra et des deux communes qui en dépendent, des espaces qui s’améliorent au fil des ans, s’inspirant sans nul doute de ceux qui ont édifié Cuicul sur ces hauteurs, aujourd’hui l’électricité, le gaz, la route, l’eau et le logement ne relèvent plus seulement des effets de la modernité. Un développement qui n’est jamais complètement acquis compte tenu de la complexité du relief, mais que la visite du Président Abdelaziz Bouteflika en juin 2007 est venue impulser avec de nouvelles réalisations et donner plus d’impact au développement local. Dans ce contexte, la visite ces derniers jours du wali s’inscrit de plain-pied dans cette dynamique de proximité fondée notamment sur l’écoute et le contact direct avec le citoyen. Le wali s’enquerra notamment des travaux de réhabilitation de l’école Belala-Rabah et se rendra ensuite sur le POS n° 1 où il inspectera une unité de la Protection civile achevée qui attend d’être mise en service, une annexe administrative et se rendra sur les chantiers de 240 logements de différents segments, achevés ou en voie de l’être, prenant les décisions à l’effet de lever toutes les contraintes exposées. Il procédera à des actions analogues sur des chantiers d’amélioration urbaine et visitera le stade communal. Dans la commune de Beni Fouda, le wali qui lancera les travaux d’assainissement de la localité de Djaria inscrite sur les PCD 2017 consacrera une large part de son temps à l’inspection de projets d’AEP et d’amélioration urbaine entre autres, inscrits sur les plans communaux de developpement de l’année 2018. Il se rendra à l’école Hasous Ramdhane où il prendra également connaissance de l’avancement des travaux d’entretien.

Logement

De grandes avancées

Un programme important atteste de la dynamique de développement que connaît cette wilaya et des moyens importants consentis par l’Etat à l’endroit du citoyen, de l’amélioration du cadre de vie au titre du programme initié par le Président de la République.

C’est ainsi qu’au moment où de grands projets structurants ont vu le jour et d’autres sont en voie de réalisation avancée, pratiquement achevés pour certains, ce 56e anniversaire qui a été marqué par la remise de 1.183 logements de différents segments à travers la wilaya a été l’occasion pour le wali Nacer Maskri, de donner le coup d’envoi pour la remise avant la fin de l’année, d’un programme de 12.545 logements. La remise symbolique de clefs entamée à la maison de la culture Houari-Boumediène atteste de l’envergure d’un tel programme qui n’est pas sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction au sein des populations, à l’instar de Behamdi Tayeb, ce père de famille qui recevait les clefs de son logement social après 10 ans d’attente, et tenait à remercier le Président pour avoir fait de son rêve une réalité. Dans une wilaya qui connaît des avancées dans plusieurs secteurs, l’investissement privé gagne de plus en plus de terrain, mis davantage en exergue à cette occasion par la pose de la première pierre d’un village touristique dont le montant s’élève à 200 milliards de centimes avec la création de près de 500 emplois dont 450 directs. L’inauguration du siège de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, celle du service de Biométrie au niveau de l’annexe administrative Harbouche Miloud, le troisième du genre en attendant la mise en service de deux autres à Sétif, l’aménagement et le revêtement de grands boulevards de la ville, la baptisation de l’hôpital mère-enfant de Bel Air au nom du Dr Bouatoura Derradji et la visite en son domicile au moudjahid Guelati Larbi, ainsi qu’un journée gratuite sur le tramway de Sétif, sont autant de points à avoir marqué ce programme.