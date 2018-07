Campagne d’information à Sétif : La sécurité sociale, un droit acquis à préserver

L’agence CNAS de Sétif organise une vaste campagne d’information et de sensibilisation placée sous le thème : « La sécurité sociale, un droit acquis, préservons le. » Cette manifestation qui a débuté le 17 juillet et s’étalera jusqu’au 31 de ce mois au niveau des espaces de l’agence CNAS de la wilaya, s’intègre de plain pied dans la stratégie mise en œuvre par cette caisse à l’effet d’améliorer d’une part les prestations fournies aux assurés sociaux et de veiller également à la préservation de l’équilibre financier de cette entité.

Il s’agira dans ce contexte de consolider le volet informationnel qui constitue un maillon fort de la relation entre l’assuré et la caisse et partant, faire obstacle à toute action tendant à enfreindre la réglementation dans l’utilisation de sa carte Chifa par l’assuré social ou abonder dans certaines autres pratiques à l’instar du congé de complaisance qui n’est pas sans contraindre la souvent cette caisse à payer le prix fort de cette hémorragie.

Comme il s’agira de sensibiliser l’assuré sur un autre phénomène non moins important et de mettre à nu au cours de cette campagne, certaines autres pratiques de praticiens de la santé qui procèdent à la rétention des cartes Chifa des assurés sociaux à leur niveau et font ainsi dans le sens d’une déviance des règles convenues au titre du partenariat. Aussi s’agira-t-il parmi les objectifs tracés pour cette manifestation qui n’est pas sans susciter l’ interet des visiteurs, de sensibiliser les assurés sociaux sur l’importance et le caractère personnel de la carte Chifa, dont l’utilisation par un tiers entraine leur responsabilité et de les amener à une utilisation judicieuse, rationnelle et conforme à la réglementation de ce document. S’agissant des praticiens de la santé, cette rencontre permettra de rappeler certaines règles qui vont notamment dans le sens de l’interdiction de retenir sous quelque motif que ce soit à leur niveau la carte Chifa et de veiller scrupuleusement au respect des règles conventionnelles en vigueur. Une campagne d’information et de sensibilisation qui sera en outre marquée par une rencontre CNAS-syndicat des pharmaciens le 25 de ce mois et une seconde, le 31 juillet avec les responsables de la direction de la santé et de la population dans une wilaya faut il le rappeler qui compte 697 471 assurés sociaux.

F. Zoghbi