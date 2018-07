Santé : Un centre anti-cancer pour Bejaia

Voila une nouvelle qui va sans doute soulager les malades cancéreux. Longtemps attendu, le centre régional anti-cancer de la ville d’Amizour (Bejaia) dont le projet a été inscrit en … 2008 commence en effet à prendre forme même s’il est encore à l’état embryonnaire.

Qu’à cela ne tienne ! Et un premier pas, important du reste, est désormais franchi avec le lancement d’ici peu de l’avis d’appel d’offres, ce qui suggère que le projet est entré en phase de mise en œuvre, rapporte la presse citant le Directeur de la santé et de la population locale.

« Désormais, sa concrétisation est effective. C’est juste une question de délai qui va être tranchée par les soumissionnaires », a assuré le Dr Belkacem Hamici.

D’une capacité de 140 lits, le CAC d’Amizour comprend, en sus des services de consultations, d’hospitalisation, d’analyses (laboratoires) et d’imagerie, un service de radiothérapie, de chirurgie et de médecine nucléaire ainsi qu’un service d’hospitalisation dédié exclusivement aux enfants atteints de cancer. Soit un équipement oncologique « complet » dont l’enjeu par delà les traitements et les suivis va servir de lieu de prédilection pour « l’optimisation » des moyens de dépistage et du développement des thérapies y afférentes.

Depuis 2008, ce projet est passé par plusieurs pérégrinations en étant décalé, ensuite gelé pour connaitre enfin le bout du tunnel, après des contraintes interminables. De par son importance et les prestations qui sont attendues, le centre régional de lutte contre le cancer est appelé à soulager les malades de Bejaia mais pas que. Car la réalisation de ce projet a une portée qui va au delà des frontières de la Vallée de la Soummam dans la mesure où il est ouvert aux wilayas limitrophes à Bejaia. On pense essentiellement aux patients issus de Bouira, Bordj Bou Arreridj ou encore Jijel, ce qui constitue à coups sûrs un tournant thérapeutique « important » dans la prise en charge des malades.

Il faut relever à ce propos le calvaire qu’endurent les malades pour prétendre à des soins « dignes ». Alors que le CHU de Bejaia en est dépourvu, seul, un service d’oncologie, rattaché à l’hôpital d’Amizour, leur est dédié.

Et malgré la qualité de prestations (traitement et chimiothérapie) qu’il assure, ce dernier peine pour autant à faire face à l’afflux des malades. Plus d’un millier de cas ont transité dans la structure depuis son ouverture mais beaucoup, faute de place (60 lits), ont dû aller voir ailleurs, notamment à Alger et Tizi-Ouzou. En attendant donc la livraison du CAC d’Amizour, sans doute pas avant 2020, quatre centres de ce type seront normalement ouverts cette année, à Tizi-Ouzou, El Oued, Béchar et Adrar, avait révélé il y a quelques mois le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Ce qui n’est pas rien, notamment pour le sud dont les malades endurent mille et une tracasseries avec les longs et harassants déplacements au nord du pays. Du coup, l’entrée en service de ces CAC portera à 17 le nombre de centres publics de lutte contre le cancer répartis à travers le territoire national.

En parallèle, 12 accélérateurs sont en cours d’installation au niveau des CAC en cours de réalisation, chose qui permettra à terme de ramener les délais d’attente au niveau des « meilleurs » standards internationaux.



Tout pour atteindre les objectifs du plan anti-cancer 2015-2019



Pour le Professeur Mokhtar Hasbellaoui, l’amélioration de l’offre en oncologie médicale se traduit actuellement par l’existence de plus de 40 services et 77 unités fonctionnels couvrant les 48 wilayas du pays et l’existence, concernant l’amélioration de l’offre en radiothérapie, de 36 accélérateurs linéaires fonctionnels dont 10 au niveau du secteur privé contre 7 accélérateurs en 2013, sans oublier également la « disponibilité » des médicaments d’oncologie.

Des performances qui ont été rendues possibles grâce notamment au Plan national anti-cancer 2015-2019, initié par le président de la République, et pour lequel d’ailleurs, une enveloppe de 185 milliards de DA a été attribuée.

Le plan en question prévoit à terme de réduire à 10% le taux de mortalité due au cancer en Algérie dont le nombre des malades atteints par cette pathologie s’élevait en 2017 à près de 500.000. Il faut noter qu’avant l’adoption de ce plan, et en « application » des directives du président Abdelaziz Bouteflika, le ministère de la Santé a pris les mesures « nécessaires » permettant de « mettre fin » à la pénurie des médicaments utilisés dans le traitement du cancer et « d’améliorer rapidement » l’offre en matière d’oncologie et de radiothérapie. Le Pr Hasbellaoui avait assuré à ce propos que l’année 2018 sera celle de la « disponibilité » et de la « qualité » en matière de prise en charge thérapeutique des cancéreux.

S.A.M.