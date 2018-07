Initiation de plus de 1.500 enfants : Economie de l’eau

Une campagne de sensibilisation sur l’intérêt de l’économie de l’eau a été initiée par l’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez au profit de plus de 1.500 enfants séjournant au niveau des camps de vacances de la wilaya de Chlef , a rapporté jeudi la cellule de communication relevant de cette structure. Quelque 1.560 enfants au niveau des camps de vacances des localités d’Oued Guoussine et de Ténés ont été ciblés par cette campagne de sensibilisation inscrite au titre du programme d’activités annuel de l’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez, a indiqué à l’APS la chargée de la communication auprès de cette agence, Djamila Foudil. L’opération, organisée en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports, a été lancée cette semaine à partir de la plage «Boucherral» pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois. Elle profitera notamment aux enfants du camp de jeunes et de loisirs d’Oued Lekseb de Ténés et du camp des collectivités locales de «Boucherral « à Oued Guoussine. Différentes activités sont portées au programme de la manifestation, dont un cours, intitulé «L’eau, source de vie «, sur l’importance de préserver cette ressource naturelle, ainsi que les moyens de l’exploiter à bon escient. Des activités ludiques et pédagogiques visant à changer le comportement et la vision des enfants vis-à-vis de l’eau sont, également, programmées dans l’objectif de les impliquer dans l’acte de préservation de cette richesse. Plus de 250 enfants du camp de l’Oued Lekseb, issus des wilayas de Bechar, Naàma, et Tissemssilt, outre des enfants de gardes communaux ont pris part à l’ouverture de cette campagne, aux côtés de 140 autres enfants du camp des collectivités locales de «Boucherral «. Selon ses organisateurs, cette campagne a pour objectif principal de changer les comportements négatifs des enfants dans l’usage de l’eau, notamment en période estivale, connue pour la hausse des températures engendrant une multiplication de la consommation de l’eau. La campagne vise, également, l’ancrage d’une culture de valorisation de l’eau et la promotion d’un développement durable par la préservation de cette ressource pour les générations futures.