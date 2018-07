Tlemcen : Des communes seront raccordées au projet de Chott Gharbi

Les communes de la wilaya de Tlemcen alimentées en eau à partir de puits seront raccordées au projet du Chott Gharbi et aux stations de dessalement, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale des ressources en eau.

Le chef du service de l’approvisionnement en eau potable de cette direction, Rachid Belaid, a indiqué à l’APS que les communes de Sebdou, El Aricha, El Gor, Sidi Djillali et El Bouihi, situées au sud de la wilaya, seront raccordées au réseau de distribution d’eau potable à partir du projet Chott Guerbi. Ces collectivités seront approvisionnées quotidiennement en ‘eau potable. Selon la même source, des analyses de ces eaux sont effectuées actuellement en vue de raccorder tous les villages et douars relevant de ces communes. Il a rappelé que le projet des eaux de Chott Gharbi est destiné aux wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Nâama. Les eaux proviennent des forages, réalisés à Mekmen Benamar, Mekmen Lahneche et Rachidia dans la wilaya de Nâama. Les communes d’Oued Lakhdar, Ouled Mimoune, Bensekrane, Sidi Abdelli, Amieur, Aïn Tallout et Aïn Nahala, alimentées à partir de puits, seront raccordées bientôt aux stations de dessalement d’eau de mer de Honaine et Souk Tleta. Celles-ci assureront une quantité de 15.000 m3 d’eau par jour, a-t-on expliqué. D’autres communes dont Ain Kébira, Ain Fezza, Béni Smail seront raccordées à ces deux stations l’année prochaine. Par ailleurs, il est également prévu l’alimentation prochaine en eau des communes de Terny, Ain Ghoraba, El Azaiel, Béni Bahdel et Béni Senouss. Ces localités seront alimentées du réservoir du plateau ½ Lalla Setti » pour un volume de 10.000 m3 par jour, selon la même source. Enfin, les conduites de distribution d’eau seront réhabilitées pour éviter des déperditions de ce précieux liquide.