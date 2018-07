L’ambassadrice du Canada à Bordj Bou Arreridj : Un tissu de PME impressionnant

L’ambassadrice du Canada Mme Patricia McCullag qui a effectué une visite de travail de deux jours dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été impressionnée par la vigueur des PME locales. Cela lui a fait dire que la wilaya de Bordj Bou Arreridj avec sa voisine de Sétif constitue le bassin favorable pour le développement des PME . La diplomate a rappelé que le Canada a des traditions en la matière puisque ce sont ces PME qui créent le plus d’emplois. A propos des unités du groupe Condor qu’elle a visité elle a jugé que ce dernier « est un exemple de ce qu’on peut faire en Algérie quand on a une compagnie qui est vraiment leader dans plusieurs secteurs » Mme McCullag qui a rappelé que l’objectif de sa tournée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj est de s’enquérir des potentialités économiques de la région a évoqué les perspectives de coopération dans les secteurs agro-alimentaire, électronique, les technologies nouvelles et les énergies renouvelables avant de déclarer que le Canada s’intéresse beaucoup à l’Algérie . « Nous avons déjà des relations commerciales importantes dans plusieurs secteurs comme l’aéronautique, l’agro-alimentaire et la technologie » a-t-elle noté.

Le PDG de Condor M.Abderrahmane Benhamadi qui a interprété la visite comme un signal fort pour les entreprises algériennes a parlé quant à lui de la possibilité de formation pour les ingénieurs de Gerbior qui fait partie du groupe Benhamadi sur proposition de l’ambassadrice dans le domaine du blé. Nous avons examiné la possibilité de travailler avec des bureaux d’études canadiens dans le domaine de l’électronique a-t-il annoncé, rappelant que le groupe Benhamadi exporte des produits alimentaires au Canada, les pâtes en particulier. Il a évoqué un partenariat algéro-canadien pour la fabrication d’un produit destiné au marché américain. Nous sommes au début. Mais nous y travaillons. J’espère que les autres vont suivre. C’est d’ailleurs un bel exemple pour les entreprises algériennes a-t-il noté.

F. D.