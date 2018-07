LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU à Bordj Bou Arreridj : Amélioration de la situation du secteur

Le ministre des ressources en eau ,M Hocine Necib, qui a effectué jeudi une visite dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a procédé à la mise en service du projet qui alimente la région nord de la wilaya à partir du barrage de Tichi Haf à Bejaia.



Ce projet grandiose qui vient combler le déficit dont souffre la population de la région a été accueilli comme la réalisation d’un rêve par les habitants qui ont eu droit également par le passé à la couverture en gaz naturel. Il s’ajoute à l’autre projet de transfert hydraulique dont a bénéficié la wilaya également pour satisfaire les besoins de la région ouest qui était dans la même situation. Le ministre qui présidé la cérémonie de mise en service de nouvelles stations pour renforcer l’acheminement de l’eau du barrage de Tilesdit qui se trouve dans la wilaya de Bouira a rappelé que la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’est pas riche en ressources hydriques. Même la pluviométrie a connu une baisse constante selon lui .Ce qui a poussé les pouvoirs publics a-t-il rappelé à trouver les solutions adéquates à ce problème dont les transferts à partir des wilayas voisines.

Le ministre a annoncé qu’en plus des projets cités, dont l’un sera étendu à partir de la semaine prochaine aux autres communes du nord de la wilaya, à savoir Bordj Zemmoura, Tassameurt et Ouled Dahmane a évoqué un programme de forages pour 25 communes pour un montant de 130 milliards. Il a précisé que l’alimentation de la commune de Ras El Oued qui est la seconde agglomération de la wilaya en termes d’habitants sera renforcée à partir du barrage d’Ain Zada. Avec cette batterie de mesures le secteur connait une amélioration certaine a indiqué M Necib qui a ajouté que l’entrée en service du barrage de Maouane dans la wilaya de Sétif permettra une plus grande aisance dans l’approvisionnement de Bordj Bou Arreridj puisque les eaux du barrage de Ain Zada lui seront destinées . Il a estimé la quantité d’eau supplémentaire entre 60 et 70.000 M3 par jour. Il n’a pas manqué d’évoquer la question épineuse de l’irrigation même s’il a noté que la priorité actuellement est la satisfaction des besoins en en eau potable de la population. Le ministre qui a reconnu que le périmètre irrigué ne dépasse pas les 70.000 hectares a évoqué la réhabilitation des stations d’épuration pour augmenter cette surface et améliorer la qualité de l’eau. Dans ce sens il a insisté sur la nécessité de passer à une troisième étape de réhabilitation de la station de Bordj Bou Arreridj pour pouvoir irriguer les agrumes. La seconde devra faciliter la prise en charge des céréales a déclaré le ministre qui a rappelé que le périmètre destiné à la station est de 150 hectares. Pour ce qui est de la situation du secteur au niveau national il a noté une amélioration aussi pour les 25 wilayas qui ont connu un déficit en la matière en 2017. Grace au programme d’urgence adopté pour subvenir aux besoins exprimés par 592 communes situées dans ces wilayas qui a nécessité un financement de 31 milliards de dinars le problème a été réglé pour 287 d’entre elles qui sont alimentées quotidiennement a déclaré M Necib . Les 250 restantes vont suivre à la fin de l’année a-t-il affirmé. Au passage le ministre a abordé le projet de dépollution d’Oued El Harrach. « Nous allons ensuite mettre à contribution la station d’épuration de Barraki pour lâcher 90.000 m3 d’eau pure dans l’oued qui servira outre, la fonction récréative, à la navigation sur 5 kilomètres. Rappelons que la desserte de la wilaya de Bordj Bou Arreridj en eau potable est assurée à hauteur de 54 % par les eaux souterraines. Les 46% restants proviennent des eaux de surface, principalement le barrage de Ain Zada et depuis quelques mois celui de Tilessdit et à partir de cette semaine le barrage de Tichi Haf.

F. D.