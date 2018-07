Nouvel aéroport international d’Oran : Accélérer la cadence des travaux

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a présidé jeudi dernier à Alger une réunion de coordination consacrée au suivi de l’état d’avancement des travaux de réalisation du nouvel aéroport international d’Oran, en présence du wali d’Oran, a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion à laquelle ont pris part tous les intervenants concernés par ce projet (le maître d’œuvre, les cadres de l’administration centrale, l’administration locale et les bureaux d’études), a été consacrée à l’examen de l’état d’avancement des travaux de réalisation du projet du nouvel aérogare d’Oran et des travaux des différentes infrastructures complémentaires de ce projet, tels que la tour de contrôle, outre l’examen des lacunes et des entraves qui retardent le parachèvement de ce projet vital.

Lors de cette rencontre, M. Zaalane a souligné la nécessité de coordonner les actions de tous les intervenants pour trouver les solutions adéquates et œuvrer à l’accélération de la cadence des travaux de réalisation afin que le projet soit livré dans les délais, affirmant la nécessité de bien préparer l’étape d’exploitation de l’aéroport, notamment par la formation de la ressource humaine.

Le projet d’extension de l’aéroport d’Oran, dont les travaux ont été confiés au groupe Cosider, permettra d’augmenter la capacité d’accueil à 3,5 millions de voyageurs par an. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République relatif à la réalisation de nouvelles aérogares à travers le territoire national, notamment à Annaba, Constantine et Alger.