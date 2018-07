Développement local à El Tarf : Une commission ministérielle inspecte les projets

Une commission ministérielle intersectorielle présidée par le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a effectué jeudi dernier une visite de travail à El Tarf en vue de suivre les projets de développement local dans cette wilaya frontalière. Cette visite a été décidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors de sa récente rencontre avec les représentants de la société civile et les élus. Ainsi, les membres de cette commission, composée des SG des ministères de l’Habitat, des Ressources en eau et de l’Environnement se sont enquis de l’état d’avancement des différents projets de développement local, notamment ceux des ressources en eau inscrits dans les communes de Bouhadjar, Ain Kerma, Hammam Béni Salah et Zitouna et des causes du retard enregistré dans la mise en service de la station flottante au niveau du barrage Cheffia relevant de la daïra de Boutheldja.

Des instructions ont été données pour pallier à ce problème et permettre le renforcement de la dotation en eau potable des populations, actuellement approvisionnées à raison d’une fois tous les huit jours, a-t-on indiqué.

La délégation s’est également rendue à Righia, dans la commune de Berrihane, daïra de Ben M’Hidi où elle a inspecté les travaux de réhabilitation de l’école primaire Tahar Bahroune, ciblée au même titre que 103 autres établissements éducatifs par des travaux de mise à niveau.

In situ, les membres de la commission ont souligné l’impératif de parachever cette opération de réhabilitation «avant la fin des vacances d’été» pour assurer «les meilleures conditions de scolarisation».

En plus de la visite du pôle urbain 1.000 logements et l’inspection des travaux en cours en matière d’amélioration urbaine et d’habitat à El Tarf-ville ainsi que du centre d’enfouissement technique (CET) à El Matroha, les membres de cette commission se sont enquis des conditions de séjour et prise en charge des 300 enfants au niveau des centres de vacances situés à Tonga.

M. Dahmoune a, au niveau des différentes étapes de cette visite, rappelé l’intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux wilayas frontalières ainsi que l’importance accordée par le gouvernement à la prise en charge de l’ensemble des préoccupations des citoyens en vue de l’amélioration de leur cadre de vie.

Au terme de sa visite, le SG du ministère de l’Intérieur a présidé une rencontre avec les acteurs de la société civile laquelle lui a permis d’écouter les préoccupations des citoyens et des jeunes de la région.