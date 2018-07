Relogement dans la wilaya d’Alger : 88.000 familles bénéficiaires depuis 2014

«De juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment, les dispositifs de l’AADL, du social, et de la formule du logement promotionnel, nous avons pu loger 88.000 familles et récupérer une assiette foncière de 530 hectares», a révélé, jeudi dernier, le wali d’Alger.

S’exprimant en marge des travaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) consacrée à l’adoption du budget supplémentaire de la wilaya au titre de l’exercice financier 2018, Abdelkader Zoukh a affirmé que les 530 hectares d’assiettes foncières seront affectées à la réalisation de quotas supplémentaires de logement, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement.

M. Zoukh a affirmé dans ce sens la wilaya d’Alger va poursuivre la réalisation des logements toutes formules confondues, l’aménagement urbain, l’aménagement des routes. «Nous veillons à mettre en œuvre le plan stratégique de développement, d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen, tel que décidé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika», a-t-il indiqué.

Détaillant dans les faits les acquis dont se prévaut la capitale, le wali a fait savoir que sur un total de 84.000 unités de logement consacrées à la wilaya, 45.000 unités ont été réalisées. «Le recensement de 2007 a mis en évidence les besoins des habitants de la wilaya en les estimant à 72.000 unités de logement», a-t-il précisé.

Il dira aussi, qu’une importante superficie d’assiettes foncières récupérées après l’éradication des bidonvilles a été affectée à la réalisation des projets du secteur de l’Education «16 établissements scolaires sont en cours de construction ce qui va permettre de mettre fin au problème de surcharge des classes», a-t-il noté.

Le premier responsable de la capitale a également évoqué le plan de résilience urbaine mis en place afin d’identifier les points faibles à travers tout le territoire de la wilaya et éviter les dégâts lors de la survenue des catastrophes naturelles.

«Ce plan est déjà opérationnel et enregistre un avancement remarquable», a-t-il dit. Il a affirmé, d’ailleurs, qu’un axe important relatif au même plan était en cours de réalisation portant sur «la flexibilité urbaine» et qui vise à se préparer à parer à toute catastrophe éventuelle (séismes, glissements de terrain et de construction dans des régions déterminées) afin de parvenir à des recommandations techniques permettant de gérer ces catastrophes et diminuer leurs dégâts.



APW d’Alger : le budget supplémentaire de 113 milliards de DA adopté



Par ailleurs, l’on apprendra au cours de cette journée, que le budget supplémentaire (BS) de la wilaya pour l’exercice 2018 a été adopté par la majorité écrasante des élus, à l’issue d’une session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW).

En effet, une enveloppe de plus de 113 milliards de dinars a été allouée pour cet exercice où le volet investissement s’est taillé la part du lion avec plus de 76 milliards de dinar, soit 68% du budget total, alors qu’un budget de plus de 36 milliards a été consacré au volet de la gestion.

Cette enveloppe sera affectée au financement de plusieurs projets de développement local inscrits notamment dans le cadre du programme de réhabilitation et de modernisation de la capitale.

Pour sa part, le secteur de l’Education nationale a bénéficié d’un budget de 250 millions DA pour le réaménagement et la restauration de plusieurs établissements éducatifs.

Les projets de développement enregistrés concernent la restauration et l’aménagement de plusieurs établissements publics de santé de proximité (EPSP), en sus d’un projet relatif à la réhabilitation des cimetières de la wilaya. Les membres de l’Assemblée ont également adopté le projet d’actualisation et de modification des statuts de l’EPIC (ASROUT).

Les recommandations des membres de l’APW, adoptées lors cette session, ont conclu à plusieurs points dont la meilleure prise en charge des établissements publics de la wilaya, notamment les entreprises d’hygiène et le renforcement de la coopération entre ces entreprises et les différentes communes avec la nécessité de contrôler les revenus financiers des différents établissements publics et de trouver les moyens de les développer.

Les recommandations ont porté, en outre, sur l’intérêt accordé aux différents centres pour personnes aux besoins spécifiques et la révision de salaires des employés de ces centres ainsi que l’exploitation et la réouverture des salles de cinéma fermées.

A l’issue de ce vote, le président de l’APW d’Alger, M. Abdelkrim Bennour, a appelé les élus à contribuer au développement local de la wilaya, annonçant qu’un arrêt conservatoire a été rendu récemment contre deux membres de l’APW d’Alger «ces deux membres ne seront remplacés néanmoins, qu’après le verdict de la justice», a-t-il affirmé.

A ce sujet, M. Zoukh a fait remarquer que les partis politique sont appelés à s’associer sous l’égide de l’APW au service du citoyen, et ce, en vue de contribuer au développement de la capitale et à la concrétisation des projets de son plan stratégique qui s’étale jusqu’à 2035.«Contribuer au développement local de la wilaya est l’affaire de tous», a-t-il insisté.

Sarah A. Benali Cherif