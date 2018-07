Justice : Durcissement de la lutte contre la corruption

«Il sera procédé à la formation d’un groupe de travail restreint, début septembre prochain, en vue de réformer l’OCRC,

en vue de renforcer davantage les mécanismes à même de contribuer à la lutte contre la corruption», a indiqué, jeudi dernier, M. Tayeb Louh.

Durcissement de la lutte contre la corruption, en recourant à des mécanismes plus appropriés, responsabilisant l’ensemble des secteurs d’activité. Ainsi en est de la nouvelle démarche à faire valoir, notamment à travers la réforme de l’Organe central de répression de la corruption (ONRC), annoncée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce jeudi à partir de Tipasa.

En marge de la cérémonie d’installation du M. Hocine Nacef, nouveau procureur général près de la Cour de justice de cette wilaya limitrophe d’Alger, le ministre tiendra à mettre à mettre en exergue les nouvelles orientations du président de la République, premier magistrat du pays, s’inscrivant dans le sillage de la réforme de la justice, de façon parfonde et substantielle et dont l’objectif gagé porte sur le renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit.

«En application des instructions du président de la République, il sera procédé à la formation d’un groupe de travail restreint, début septembre prochain, en vue de réformer l’OCRC, dont la création remonte à 2006, et ce, en vue de renforcer davantage les mécanismes à même de contribuer à la lutte contre la corruption » a en effet soutenu Louh.

Ce qui relève, a t- il insisté, d’un impératif de l’heure. Il urge en effet, selon le ministre d’accélérer le les mécanismes de prévention, devant se concrétiser, explique t-il, par « la responsabilité tous les secteurs de façon général est considérée comme un des moyens efficaces dans la lutte contre la criminalité». C’est dans un cadre «juste et sincère» qu’évolue le secteur de la Justice a-t-il également assuré tout en mettant l’accent sur le respect absolu de la Constitution et des lois de la République.

Celles-ci « sont appliquées par des magistrats qualifiés obéissant à leur conscience professionnelle et aux règles de l’éthique régissant la profession sous le contrôle de la Conseil supérieur de la magistrature» a fait savoir également M. Louh.

Il enchaine en faisant valoir la nécessaire obligation de réserve et tous les us en rapport avec la «noble fonction du magistrat». C’est là, a-t-il plaidé, le garant d’une poursuite efficiente de la lutte contre la criminalité sous toues ses formes, de la réaffirmation des droits et des libertés, mais aussi, ce principe d’obligation de réserve ainsi réitéré par M. Louh est à même « d’éviter aux membres de du pouvoir judiciaire de tomber dans tout tiraillement qui est plus souvent séparé de la réalité et des enjeux réels qui se posent» a-t-il dit.



Poursuite de l’application du programme du Président de la république visant la consolidation de l’Etat de droit



Le ministre rappelle aussi dans cette optique les crimes organisé et notamment le terrorisme sont « des facteurs qui sapent la construction et menace les sociétés dans leur sécurité et stabilité».

L’on retiendra de son propos, la détermination ainsi renouvelée du secteur de la justice, à mener une lutte sans merci contre ces fléaux destructeurs. Eu égard à leur dimension transfrontalière, comme c’est le cas au niveau de notre espace régional, le ministre de la Justice s’est dit convaincu que l’éradication de ces grandes formes de crime n’est possible qu’en prenant en compte le principe constant de l’Algérie basé, a t-il rappelé « sur les principes tendant à la poursuite de la lutte et à la solidarité entre les pays en matière de développement économique et de coopération positive».

Il rappelle également que «l’Algérie, avec sa Justice, son Armée et ses éléments de sécurité, s’est dressée contre le fléau du terrorisme lors des années 1990 et avait mis en garde contre la dangerosité de ce crime et contre son prolongement aux autres parties».

La démarche prônée par les hautes autorités du pays en matière d’éradication du fléau du terrorisme est de son corolaire le crime organisé est en effet globale, inclusive. Elle vise, autrement dit a « assécher toutes les formes de ce fléau sur les plans intellectuel, social, économique et financier, ce qui permettra de servir la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde», a indique M. Louh.

C’est dans ce cadre que le ministère de la Justice s’emploie, en application du programme du président de la République visant la consolidation de l’Etat de droit , « à la poursuite de l’adaptation et de la modernisation du système législatif ainsi qu’à la mise en place de mécanismes juridiques» L’objectif gagé , explique t-il, est d’ accompagner le nouveau modèle économique de développement, y compris la rationalisation, l’exploitation optimale des ressources, la préservation des terres agricoles et des forêts, et autres domaines.

Autant d’exigences soulignant l’importance «d’opérer de manière approfondie les réformes, de consacrer davantage de changements qualitatifs que connaît l’outil judiciaire, ainsi qu’une amélioration certaine dans les prestations » a t-il fait savoir. Ce sont là des objectifs ne manquant pas de réalisme eu égard « à la carte judiciaire qui a été parachevée en termes de structures, d’équipements techniques et de technologie modernes, comparable à celle existant dans les pays développés» .

En effet, il est utile de rappeler qu’un mouvement partiel a été opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika cette semaine, dans le corps de la magistrature. Un mouvement qui a touché des présidents de cours, des procureurs généraux, des présidents de tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat près de tribunaux administratifs



Le choix démocratique, un principe constitutionnel irréversible



Sur un autre volet, et dans son allocution prononcée lors de la cérémonie d’installation du nouveau procureur général de la Cour de Tipaza, M. Tayeb Louh a affirmé que « le choix démocratique est un principe constitutionnel devenu une constante nationale irréversible ». «Il est inconvenant, a t-il ajouté « de profiter des espaces dédiés à la libre expression, fruits de la démocratie, pour inciter explicitement, à replonger le pays dans une époque révolue, durant laquelle l’Algérie et les Algériens ont vécu plusieurs drames et de tragédies». Grace aux qu’il a initiées, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, le secteur de la Justice est aujourd’hui le garant de la consolidation de ce choix démocratique, de la consécration de ces objectifs notamment lorsqu’il s’agit de l’instauration de l’Etat de droit» a encore poursuivi M. Louh, mettant l’accent sur « le respect de la magistrature, les étapes de l’action et ses spécificités». Il explique, que ses propos sont motivés motivée par « les tractations qui marquent la scène nationale et les conflits fomentés qui tentent de bafouer la loi, non seulement en Algérie mais même dans tous les pays respectueux des droits et des libertés ». « L’Etat de droit, qui garantit l’équilibre entre les droits et les devoirs, ne saurait se réaliser par le seul biais de la magistrature, même si toutes les conditions et moyens sont réunis », a t-il encore affirmé.

L ‘instauration de l’Etat de droit, poursuit t-il « est conditionnée par un effort complémentaire et intégré, dont les contours doivent marquer une approche participative qui soit au service de la Patrie et de la société, loin de l’instrumentalisation politique et des calculs étroits, tout en veillant à placer l’intérêt de l’Algérie et des Algériens au-dessus de toute considération ».

Il a appelé, à ce titre, à faire prévaloir l’esprit nationaliste, la culture de la citoyenneté et à moraliser la vie publique et les relations entre les différentes parties. Insistant sur la noblesse de la profession de la Justice, il dira que son exercice « doit être assurée par ceux qui remplissent les conditions « d’intégrité de conscience et une forte volonté ». il précisera a cette effet que le développement et la formation de ressources humaines aptes à s’acquitter de leurs tâches, ont formé l’un des piliers essentiels dans le processus de la politique de réforme de la justice initié par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême.



Contribution croissante de la femme dans la justice nationale



Evoquant par ailleurs le dernier mouvement décidé par le président de la République dans le corps des magistrats, il fera savoir que celui –ci obéit à la logique « de se mettre au diapason de l’évolution et du renouvellement et de poursuivre la réforme». Dans ce cadre, il ne relève que la nomination, par le président de la République, de quatre femmes au rang des cadres dans l’échelon de justice, « découle de sa foi en la contribution croissante de la femme dans la justice nationale et reflète la justesse du choix en faveur de l’encouragement et de l’égalité des chances entre les enfants du pays ». Le Garde des Sceaux a rappelé, a ce titre la révision de la Constitution en 2016, laquelle a consolidé le Pouvoir judiciaire et limité son champs avec précision, au sein de la structure globale de l’Etat algérien, faisant de « la responsabilité de la justice à imposer la force de la loi sur tout un chacun et en toute circonstance, une grande tâche ».

M. Louh a également rappelé la politique du président de la République en matière de réformes, d’amendements et d’acquis réalisés au double au plan interne et externe, soulignant que cette politique « n’a jamais recouru au mode de campagnes circonstancielles, ou était basé sur les réactions ou sur le chevauchement des étapes ». Grâce à la politique judicieuse du président de la République, ces réformes étaient depuis toujours, poursuit M. Louh, « basées sur des visions claires, méthodiques, constantes et inhérentes aux mutations internationales, tout en étant au service de la stabilité et de la sécurité de l’Algérie ». Parmi les avantages nés de la Constitution algérienne révisée en 2016 est « la consécration de la confiance dans le présent et l’assurance quant à l’avenir, étant donné qu’elle résulte d’un travail constant qui s’est poursuivi depuis son lancement en profondeur tout en traitant les causes », selon le ministre qui a souligné que les mesures de réforme se poursuivent au service du renforcement des chances de succès du choix démocratique et la consécration de l’Etat de droit, des institutions, des droits et devoirs.

Karim Aoudia

M. Nacef Hocine

nouveau procureur général de Tipaza



Le nouveau procureur général prés la Cour de Tipasa, Nacef Hocine, a été installé, jeudi, en remplacement d’Ibrahim Kharabi, lors d’une audience publique présidée par la présidente de cette Cour, Fatiha Boukhers, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh. La Présidente de la Cour de Tipasa a présidé la cérémonie d’installation en application de l’article 5 de la loi organique portant Statut de la magistrature, et ce au titre du mouvement partiel dans le corps de la magistrature, décidé dernièrement par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de Premier magistrat du pays. Dans son allocution à l’occasion, le ministre de la Justice a affirmé que «le président de la République a tenu à nommer des cadres de niveau dans lesquels il a pressenti une capacité de développement, de renouveau et de poursuivre le processus de reforme de la justice». «Le facteur humain est l’une des cinq bases fondant les axes principaux du processus de reforme de la justice», a-t-il ajouté, estimant que le développement de la ressource humaine vise à être au diapason des évolutions et des besoins exprimés dans le secteur de la justice, afin d’y consacrer davantage de reforme.