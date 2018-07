Baccalauréat : Ambiance des grands jours après l’annonce des résultats

C’est une ambiance de liesse, et d’explosion de joie qui a prévalu hier, dans la majorité des villes du pays, après l’annonce des résultats du bac. A Alger, le son strident des klaxons et les bruits des feux d’artifices ont résonné jusqu’à tard dans la nuit, lui donnant une ambiance particulière. Les youyous des parents des heureux lauréats ont également été de mise. Il faut dire qu’ils ont été plus de 400.000 à travers le pays, à obtenir le précieux sésame qui leur ouvre les portes de l’université

C’est d’ailleurs le cas de la nouvelle bachelière Sofia Haddad qui a obtenu un bac science, avec une moyenne de 17 sur 20. « Je me suis bien préparée, mais j’avoue que je ne m’attendais pas à l’avoir avec cette moyenne» a-t-elle confié, poursuivant : « je suis très fière de moi et satisfaite du résultat que j’ai obtenu. Il faut dire que les sujets des sciences et des mathématiques m’ont été salutaires ». La future universitaire qui tremblait de joie, n’a pas manqué de remercier ses enseignants et ses parents, notamment sa maman, pour le soutien qui lui a apporté au cours de l’année scolaire et durant les épreuves du Bac. « J’en suis très reconnaissante envers ma mère qui a sacrifié beaucoup de son temps et de son énergie pour que j’obtienne le Bac avec cette moyenne » a tenu à préciser Sofia, avant d’ajouter, « je lui dédie cette réussite, elle l’a méritée autant que moi ».

Pour sa part, Rofida s’est dite soulagé. « J’ai été admise, avec 10 et quelque de moyenne. Je suis satisfaite l’essentiel est que je l’ai eu » a-t-elle dit. Fayçal, quant à lui, dit avoir consacré beaucoup de temps pour les révisions. Il a réussi à décrocher le précieux sésame, avec une bonne moyenne lui donnant un large éventail de choix pour les études supérieures. Il convient de noter que le taux national de réussite aux examens du baccalauréat de la session 2018 a atteint les 55,88%.

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit a indiqué que le taux de la réussite au Bac était en évolution. « Sur le long terme, on est en train d’avancer. Il y a 20 ans, le taux de réussite était de 20 à 30 % et sur les dix dernières années nous somme arrivé à des taux entre 40 et 60 % » a précisé Mme Benghabrit, citant, à cet effet, les taux de réussite des années 2015 (51,36%), 2016 (49.79) et 2014 (45.01%). Elle a indiqué que «s’il y a une filière qui confirme son taux de réussite sur la longue période c’est bien les mathématiques (78,61%)», suivie des sciences expérimentales avec un taux de 59,40%, puis des langues étrangères avec 56,06% et lettres et philosophie (48,63 %) et enfin la filière gestion-économie qui enregistre le taux le plus bas, avec 47,18% de réussite.

Selon les chiffres de la ministre, 65,29% des bacheliers sont des filles contre 34,71 pour les garçons cette année.



Inscriptions définitives des nouveaux bacheliers du 26 juillet au 16 septembre



Après l’annonce des résultats c’est le tour des préinscriptions et des inscriptions définitives des nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2018-2019 qui s’étaleront du 26 juillet au 16 septembre 2018, selon un calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi, la période des préinscriptions et inscriptions définitives devrait se déroulé en 4 phases. La première phase prévue du 26 juillet au 7 août, sera mise consacrée à l’exploitation des résultats du BAC et le traitement des fiches de vœux. Il sera également question de la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières.

La deuxième phase s’étalant du 8 au 16 août est celle des confirmations, des réorientations, des tests et des entretiens pour les filières concernées du 8 au 12 août. Au cours de cette deuxième phase, il est prévu un second traitement en cas d’échec aux tests, entretiens et demandes de réorientation et ce, du 13 au 15 août au matin, alors que la proclamation des résultats des affectations est prévue pour le 16 du même mois.

La troisième phase concerne les inscriptions définitives et s’étalera du 2 au 6 septembre selon le calendrier établi du ministère de l’Enseignement supérieur.

Enfin la 4ème et dernière phase sera consacrée au traitement des cas particuliers par les établissements de l’Enseignement supérieur du 2 au 16 septembre et concernera les cas exceptionnels et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Il convient de noter que des portes ouvertes seront organisés au niveau des établissements d’enseignement supérieur du 24 au 30 juillet au profit des nouveaux bacheliers.

Le ministère a précisé à la fin,que la date limite du 16 août 2018 clôturera définitivement les inscriptions au titre de l’année universitaire

Kamélia Hadjib

BEJAIA

Grande satisfaction

Les résultats du dernier examen scolaire le baccalauréat ont été affichés jeudi soir à la grande satisfaction des nouveaux bacheliers qui passeront vers le campus universitaire.

La wilaya de Bejaia a enregistré un taux de 56,02 % de réussite. Ainsi les lycées privés « les Iris » et les « Colombes » ont enregistré un taux de réussite de 100%.

Les lycées Issad de Sidi Ali Labhar avec 75,60 %, le lycée Zennache Ihaddadene 1000 logements avec 73,33% et le lycée Massinissa Ighil Ouazoug avec 71,18%. Pour les réussis, La gente féminine en tête, La meilleure moyenne de la wilaya avec 18,58 a été obtenue par Sarah Lounès, du lycée " Les Iris " de la ville de Bejaïa, suivie de Isaâd Assia (18,55) du lycée El-Hammadia. Hier vendredi, les rues ont connues une effervescence inhabituelle, les nouveaux bacheliers se sont rassemblés devant leur lycée pour échanger des moments de joie avec des félicitations suivies d’accolade.

C’était la récolte d’une année de labeur. Les parents étaient également de la fête, comme Mme K.A. qui n’a pas caché sa joie pour la réussite de son fils Mehdi avec une moyenne de 13 en déclarant « Je suis très contente sa réussite. C’est un moment que j’adore. Je lui ai conseillé de suivre la filière informatique. Elle ouvre plus de voie pour trouver un boulot. Lui il veut faire médecine ». Après un moment de réflexion, et pour lui couper tout court l’espoir de plusieurs années, elle ajouta « Je m’excuse je ne peux pas réaliser ce que tu veux, pardon c’est plus fort que moi ».

De son côté l’université Abderrahmane Mira a immédiatement adressé un communiqué où elle invite les nouveaux bacheliers et leurs parents aux journées portes ouvertes qui auront lieu au Campus Aboudaou du 24 au 30 juillet 2018. Cette rencontre sera une occasion pour se renseigner auprès des équipes pédagogiques sur les différents domaines de formation et/ou les filières ouvertes à l’université.

L’orientation et les modalités de préinscription et d’inscription à l’université. Ainsi que les inscriptions à travers les universités et les écoles supérieures.

Toutes les facultés de l’université vont participer aux portes ouvertes pour présenter leurs offres de formations à travers des affiches, des posters, des dépliants.

L’animation de leurs Stands sera assurée par des enseignants, des responsables pédagogiques et des ATS. Cette campagne d’information au profit des Bacheliers 2018 a été programmée à partir du 24 juillet et durant les périodes de "préinscriptions initiales" (26 au 28 Juillet) et de “confirmation des préinscriptions" (29 au 30 Juillet).

Des cyberespaces sont prévus à l’occasion pour permettre aux bacheliers d'effectuer leurs préinscriptions sur place s’ils le souhaitent.

La direction des œuvres universitaires (DOU) participera également aux portes ouvertes pour présenter ses différents services : Hébergement, Bourse et Transport.

Pour les étudiants concernés par l'hébergement, les demandes se feront en ligne via une plateforme dédiée à partir du 08/08/2018).

M. Laouer



Avec un taux de réussite de 69.18%

excellente performance à Tizi Ouzou



La wilaya de Tizi-Ouzou s’est, encore une fois, distinguée en réalisant une excellente performance dans les résultats de l’examen du baccalauréat session 2018. Selon les résultats communiqués jeudi dernier par la direction locale de l’éducation, Tizi-Ouzou a obtenu un taux de réussite de pas moins de 69.18%, soit un taux de réussite dépassant de prés de 15% la moyenne nationale qui est de l’ordre de 55.88%.

Avec ce taux de réussite, la wilaya occupe le première place pour la dixième fois de suite au niveau national. En chiffre, le taux de réussite enregistré par la wilaya représente 8.767 admis sur un nombre total de 12.673 présents à cet examen. Sur ce nombre importants d’admis, 08 candidats ont obtenu une moyenne de plus de 18/20 et 69 autres une moyenne de plus de 17/20.

Deux meilleures moyennes au BAC de cette année sont obtenues par les candidates Kebaili Lina du lycée Dahmani de Boghni avec une moyenne de 18,68/20 (Math)et de Belkacem Lina du Lycée Fatma Nsoumeur de Tizi-Ouzou avec 18,17/20 (science expérimentale) .

La troisième meilleure moyenne qui est de 18.12/20 (science expérimentale) a été obtenue par le jeune Ouahab Amine du lycée Ladlani Mohamed de Maatkas. Toujours selon les chiffres communiqués par la direction de l’éducation, les lycées Amar Toumi de Tigzirt (94.33%), Ath Zemenzer (89.77%) et Diouani Mohamed e Makouda (89.22%) ont occupé les trois premières places du classement des établissements de la wilaya dans cet examen de passage à l’université.

59 sur 67 lycées de la wilaya ont obtenu une moyenne supérieure à la moyenne nationale qui est de 55,88% alors que 64 autres lycées établissements ont obtenu un taux dépassant les 50%.

Enseignants, responsables d’établissements, cadres du secteur, élèves, parents d’élèves, syndicats de l’Education, sont unanimes à considérer la performance ainsi que la constance maintenue durant plusieurs années de suite sont le résultat logique des efforts sans cesse fournis par la famille de l’éducation locale et les parents d’élèves qui s’imposent un suivi rigoureux à la scolarité de leurs enfants.

Bel.Adrar