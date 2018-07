M. Benmessaoud s’entretient avec l’ambassadeur de France

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a reçu, mercredi à Alger, l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt avec lequel il a passé en revue les voies et moyens de consolidation des relations de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l’artisanat.

Les deux parties ont mis en avant, lors de cette rencontre, «la nécessité de relever la cadence de la coopération bilatérale, à travers l’organisation de séjours au profit des opérateurs et acteurs français du domaine du Tourisme, en vue de vulgariser et de promouvoir le produit touristique algérien», a indiqué un communiqué du ministère.

L’accent a également été mis sur l’importance d’oeuvrer pour «l’encouragement des opportunités d’investissement dans les domaines touristique et hôtelier, de développer le partenariat en matière de gestion hôtelière, de renforcer la coopération dans le domaine de la formation en tourisme et de vulgariser le produit de l’artisanat algérien», tout en « poursuivant les efforts en vue de réaliser les aspirations futures au mieux des intérêts communs».

A ce propos, M. Benmessaoud a évoqué les grandes lignes de la stratégie tracée pour booster le secteur du tourisme et de l’artisanat en Algérie et l’ériger en l’un des leviers de l’économie nationale.

Pour sa part, l’ambassadeur français a mis en exergue les atouts touristiques «particuliers» de l’Algérie et la richesse de sa civilisation matérielle et immatérielle, qui est à même de l’ériger en une destination touristique par excellence.

M. Driencourt a également fait part de la «disposition de son pays à poursuivre le développement des relations bilatérales avec l’Algérie en matière de tourisme et à élargir les domaines de partenariat et la coopération», a conclu le communiqué.