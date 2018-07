Algérie - UE : UN DIALOGUE PERMANENT

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, jeudi à Alger, une délégation de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen (AFET), conduite par son président, David McAllister, indique un communiqué des services du Premier ministre. La délégation de l’AFET effectue une visite de travail à Alger, qui s’inscrit dans le cadre du dialogue interparlementaire entre l’Algérie et l’Union européenne, couronné par l’institution d’une commission parlementaire mixte, ajoute la même source. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.





La stabilité du pays due à la clairvoyance du président de la République



Le président de l’APN a souligné l’excellence des relations avec l’Union européenne, premier partenaire de l’Algérie notamment depuis la mise en place de la commission parlementaire mixte fin juin dernier qui se réunira en octobre prochain pour discuter de questions d’intérêt commun telles que la migration et d’autres questions qui nécessitent des efforts concertés. Le président de l’APN a évoqué les réformes engagées par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui ont fait de l’Algérie une nation démocratique en promouvant les droits des femmes, leur participation politique et la réforme de la justice, y compris la ratification du projet de loi sur l’exception de constitutionnalité. M. Bouhadja a déclaré que la stabilité de l’Algérie due à la clairvoyance du président de la République et a renouvelé la ferme position de l’Algérie sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays en rappelant les efforts consentis en faveur de la paix en Libye et au Mali.

Pour sa part, le chef de la délégation européenne a salué la qualité des relations entre les Parlements européen et algérien, considérant que la stabilité de l’Afrique du Nord fait partie de la stabilité de l’Europe. Le chef de la délégation s’est enquis de l’intérêt de la jeunesse algérienne pour l’activité politique et l’étendue de sa représentation.



Terrorisme : S’inspirer de l’expérience algérienne



Tous les pays qui font face au phénomène du terrorisme «peuvent tirer des enseignements de l’expérience algérienne», a indiqué M. Mc Allister. «L’Algérie a vécu, il y a 20 ans, une situation très difficile et a pu relever le défi de la lutte contre le terrorisme et je pense que tous les pays qui y font face peuvent tirer des enseignements de l’expérience algérienne», a déclaré à la presse le responsable du Parlement européen au terme de son entretien avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Il a ajouté que l’Algérie était considérée comme le «garant de la sécurité» dans la région, se disant «très heureux» de «voir enfin l’Algérie stable après toutes ces dures épreuves». M. Mc Allister a indiqué avoir discuté avec M. Bedoui de l’approche algérienne dans la résolution des crises et sa politique de non-ingérence, l’immigration clandestine sur laquelle «il y a un bon niveau de coopération», ajoutant avoir également évoqué les questions liées à la sécurité et à la réforme de l’administration publique.



Sahara occidental : Appliquer toutes les résolutions onusiennes



L’Algérie est un «pilier important» dans la stabilité de la région du Sahel, a aussi indiqué le président de la Commission des Affaires étrangères. «Nous considérons, à l’Union européenne, que l’Algérie est un pilier important dans la stabilité de la région (du Sahel)», a déclaré à la presse Mc Allister au terme de son audience avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Mettant l’accent sur le renforcement de la coopération parlementaire entre l’Algérie et l’UE, Mc Allister a précisé qu’il conduisait une délégation composée de sept partis politiques et sa première halte a été la Tunisie avant de venir en Algérie. Il a, en outre, qualifié la mise en place, il y a deux années, d’un comité de coopération entre l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Parlement européen de «grand pas», soulignant que la coopération entre l’UE et les autres pays doit inclure le volet parlementaire.

M. Messahel a considéré son entretien avec Mc Allister de «rencontre constructive» pour les deux parties, ce qui a permis d’évoquer, a-t-il dit, les relations entre l’Algérie et l’UE. «Nous avons abordé la situation en Algérie, notamment les étapes franchies depuis 1999 dans l’édification de l’Etat de droit et de la démocratie», a-t-il relevé, précisant, à ce propos, que «le mérite revient au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et à la politique de bonne gouvernance qu’il a prônée depuis son élection». Pour ce qui est de la situation dans la région, M. Messahel a indiqué que cette rencontre a permis à l’Algérie «d’apporter plus d’explications sur son approche dans la résolution des problèmes et des conflits». En ce sens, il a réaffirmé «la nécessité de résoudre les conflits par le dialogue et la réconciliation», soulignant, en ce qui concerne la Libye, que l’Algérie «soutient le dialogue entre les Libyens eux-mêmes, une solution dans le cadre de l’application du plan des Nations Unies, ainsi que l’application de la feuille de route de l’Envoyé spécial de l’ONU en Libye, Ghassane Salamé». S’agissant du Sahara Occidental, M. Messahel a affirmé que «nous sommes pour l’application de toutes les décisions et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, comme nous soutenons l’envoyé spécial du SG des Nations Unies pour le Sahara Occidental, Horst Köhler, dans les efforts qu’il déploie», ajoutant qu’il a évoqué avec Mc Allister la situation au Sahel et la lutte antiterroriste, ainsi que la lutte contre le crime organisé et la migration clandestine.



Défis communs



Le vice-président du Conseil de la nation, Djamel Ould Abbas, a également reçu M. Mc Allister, avec lequel il a examiné les moyens de consolider la coopération parlementaire algéro-européenne. La rencontre a été une occasion pour «passer en revue les relations bilatérales dans divers domaines, notamment parlementaire», a indiqué un communiqué, précisant que les deux parties ont réitéré, à cet effet, «leur détermination à promouvoir ces relations au mieux des intérêts communs», ajoute le communiqué. Les deux parties ont également évoqué les défis auxquels les rives nord et sud de la Méditerranée font face, notamment le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine.

Par ailleurs, le responsable européen a exprimé la volonté du Parlement européen de tirer profit de l’expérience algérienne en matière de lutte contre ces trois fléaux, d’autant que l’Algérie «constitue désormais une référence pour l’Europe voire pour le monde entier», ajoutant que «la sécurité de l’Europe est celle de l’Algérie». Le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté à l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif a aussi reçu M. McAllister.