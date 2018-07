Au nom du président Bouteflika, le premier ministre, m. Ahmed ouyahia, donne le coup d’envoi officiel du 3 e jeu africain à alger

Le Premier ministre ,M. Ahmed Ouyahia ,a donné hier au stade du 5-Juillet, le coup d’envoi officiel des 3è Jeux africains de la jeunesse, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée dans une ambiance festive, en présence de plusieurs ministres, de personnalités du monde sportif et de représentants du corps diplomatique.

Les délégations des 54 pays participants ont ensuite défilé sur la piste du stade du 5-Juillet dans une ambiance colorée, sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Un programme artistique à 100% algérien retraçant l’histoire de l’Algérie et son attachement au continent africain a été présenté en la circonstance.

Cette 3e édition des Jeux africains de la jeunesse verra la participation de 3300 athlètes dans 30 disciplines, dont 432 Algériens qui tenteront d’arracher la première place du podium. Un défi que se sont fixés les athlètes et leurs différents staffs techniques.

Les athlètes algériens se frotteront aux autres jeunes talents africains attendus à Alger et Tipasa, les deux villes qui abriteront les compétitions. Les athlètes algériens engagés dans les épreuves d’athlétisme, d’aviron, de beach-volley, de hockey sur gazon, de rugby et de tir à l’arc, sont également appelés à décrocher des qualifications aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus en octobre prochain en Argentine. Pour la réussite de cet événement plus de 600 guides ont été formés pour accompagner les délégations africaines lors de leur séjour en Algérie.

Outre les compétitions sportives le comité d’organisation des JAJ a également prévu des animations culturelles quotidiennes qui se dérouleront au Village africain des athlètes et au complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

«Ca va être un évènement grandiose où nous devrons présenter une bonne image de notre pays. Les Jeux appartiennent aux Algériens, c’est donc à nous de travailler ensemble pour en faire une grande réussite», a affirmé le directeur général du Comité d’organisation des Jeux, Abdelhalim Azzi. Concernant l’accès aux sites de compétition, il sera gratuit pour le public pendant toute la durée des Jeux.

Mohamed-Amine Azzouz

et APS

Le président la République décoré de l’ordre du Grand mérite du sport et de l’olympisme africain

Pour son rôle dans l’édification de l’unité africaine

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été décoré de l’ordre du Grand mérite du sport et de l’olympisme africain par l’Association des Comités nationaux Olympiques en Afrique (ACNOA), hier à Alger lors de la cérémonie d’ouverture des 3èmes Jeux africains de la Jeunesse d’Alger (18-28 juillet), «pour son rôle dans le processus d’édification de l’Unité africaine.» Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu cette distinction au nom du Président, Abdelaziz Bouteflika. «Nous sommes satisfaits de l’organisation de cette 3e édition des Jeux africains de la Jeunesse, ce qui dénote des efforts de votre pays qui est parvenu à rassembler tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cet évènement de l’Afrique. Merci pour le Président Bouteflika qui a soutenu le sport en Afrique en tant que leader historique au service des peuples», a déclaré Mamadou Diagna N’Diiaye, représentant du président du Comité international olympique (CIO). «Au nom de l’ACNOA et le conseil exécutif réuni le 16 juillet 2018, nous avons l’honneur de décorer le Président Bouteflika en reconnaissance de son rôle historique en tant que leader au service des peuples africains et son engagement pour les mouvements africains et les comités sportifs nationaux africains», a-t-il dit.