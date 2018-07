Voile : L’EN avec de grandes ambitions

À l’occasion des jeux Africains de la jeunesse, qu’organise l’Algérie, la Fédération algérienne de voile (FAV) a organisé, ces jours-ci, des rencontres avec les journalistes, au niveau de l’École nationale des sports nautiques et subaquatiques d’Alger-Plage. On a profité de l’occasion, pour en savoir plus sur les préparatifs des Jeux par la fédération, le staff technique et les athlètes. On a pu rencontrer les entraîneurs et les jeunes athlètes filles et garçons qui prendront part à cette compétition continentale. La chargée de communication de la FAV, Melle Mina Yefsah, n’a ménagé aucun effort pour nous faciliter la tâche. On a rencontré les athlètes et les coaches nationaux.



Matériel flambant neuf



On a pu prendre connaissance du matériel top et flambant neuf qu’a pu acquérir la FAV en la circonstance et qui profitera à nos jeunes sportifs de la discipline, grâce à l’aide de l’État, de surcroît de la marque LASER, de production britannique, leader mondial et spécialiste en la matière. On a pu aussi voir de visu la nouvelle digue aménagée au niveau de l’École nationale des sports nautiques et subaquatiques qui a été totalement rénovée, ainsi que le lieu de déroulement de la compétition. Beaucoup d’efforts ont été consentis pour mettre nos athlètes et ceux des délégations qui prendront part aux JAJ-2018 dans les meilleures conditions. Pour la voile, nous avons deux spécialités : le Bic techno (Planche à voile) et le Laser 4.7 (bateau à voile). Il faut savoir que 7 nations, dont l’Algérie, concourent à cette discipline. Il s’agit de l’Algérie (12 athlètes), de la Tunisie (4), du Maroc (2), de l’Égypte (8), des Seychelles (3), de la Tanzanie (1) et de l’Angola (2). Soit un total de 32 athlètes. Pour ce qui est de la sélection nationale concernée par le Laser 4.7, elle compte deux garçons (Mohamed Kebaili et Hichem Mokhtari) et deux filles (Racha Touabi et Malia Karassane). Pour la Bic Techno, l’EN se présentera à la compétition avec quatre athlètes garçons (Ramy Boudrouma, Imad Edine Briguet, Islem Bengana, Imed Bousaha) et autant de filles (Lina Ait Ali Slimane, Neila Rezouani, Lilia Nedrouma, Djihane Maiti).



Les meilleurs athlètes sélectionnés



Pour ce qui est des conditions de préparation, des moyens mis à la disposition de la sélection nationale et des objectifs tracés par la FAV dans cette compétition, on s’est rapprochés des entraineurs nationaux, MM. Manar Bouhadjira et Rachid Triaki respectivement pour le Bic Techno et le LASER 4.7 pour avoir des éléments de réponse. Les deux techniciens n’ont pas caché leur optimisme. Rachid Triaki dira, à ce propos : «On a bien préparé ces JAJ-2018. Nos athlètes ont travaillé dans de bonnes conditions. La fédération a mis à notre disposition tout le matériel nécessaire à cet effet. On a effectué un stage en Italie au mois de janvier qui a été une réussite, à titre d’exemple. On a sélectionné les meilleurs athlètes sur le territoire national. On vise loin et nos athlètes ont les capacités de briller dans ces JAJ qui se déroulent chez nous. On compte glaner un maximum de médailles, même si l’on s’attend à une rude concurrence. On a toutes nos chances pour décrocher une médaille d’or, d’autant que nous comptons un champion d’Afrique et un athlète classé troisième au championnat d’Afrique 2015 en Optimist (-15) en LASER 4.7. Pour vous dire qu’il y a un sérieux suivi et des athlètes performants qui défendront les couleurs nationales pour la voile algérienne.» Pour sa part, Manar Bouhadjira, confiant et serein, nous a affirmé : «L’EN de Bic Techno s’est elle aussi très bien préparée. On a effectué plusieurs stages bloqués pour mettre la sélection au point en prévision des JAJ. Le MJS a mis à notre disposition cinq camps olympiques. On a fait appel à tous les athlètes algériens de la discipline dans la tranche d’âge concernée par les JAJ, afin d’en sélectionner les meilleurs, et tel a été le cas. Ce sont les plus performants qui sont retenus pour défendre les couleurs nationales pour la voile algérienne. Nos athlètes qui ont participé au championnat d’Afrique en Égypte, au mois de novembre, et qui ont récolté 5 médailles, dont deux en or, deux en argent et une en bronze, sont tous là. C’était une bonne préparation pour les JAJ. Ils sont bien préparés sur tous les plans. La concurrence sera grande entre l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte, même si on respecte les autres sélections. On fera en sorte de réussir les meilleurs résultats possibles, pour honorer le sport algérien et la discipline de la voile.» Les compétitions de voile se dérouleront du 21 au 27 juillet au niveau de la plage qui se trouve à l’École de voile de Bordj El-Bahri (Alger).

Mohamed-Amine Azzouz