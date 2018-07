M. Guitouni reçoit l’ambassadeur d’Espagne : Promouvoir la coopération énergétique

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger l'ambassadeur du Royaume d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena, avec lequel il a abordé les moyens de renforcement de la coopération dans le secteur de l'énergie. Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'«excellentes» et «d'anciennes» , tout en abordant les perspectives de leur renforcement. À cette occasion, M.Guitouni a exprimé sa satisfaction de la qualité des relations avec l'Espagne dans le segment de l'énergie. Il a également réaffirmé la volonté de son secteur à renforcer davantage ses relations dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et du dessalement d'eau de mer. Dans ce cadre, le ministre a invité les entreprises espagnoles à participer fortement aux deux appels d'offres qui seront lancés prochainement. Le premier concerne la réalisation de deux unités de dessalement d'eau de mer à El Taref et à Zéralda et le second porte sur la production de 150 MW d'énergie renouvelable en photovoltaïque dont le lancement est «imminent». Le ministre a évoqué, à ce propos, une possibilité de partenariat en joint-venture entre les sociétés algériennes et leurs homologues espagnols. Pour sa part, l'ambassadeur a fait part de la volonté du nouveau gouvernement de son pays d’agir avec efficacité pour renforcer davantage les liens et les relations «stratégiques» entre les deux pays dans tous les domaines, notamment celui de l'énergie. Le diplomate s'est dit «satisfait» des relations de coopération et de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans le secteur énergétique. Il a affirmé, par ailleurs, l'intérêt d’investissement des compagnies espagnoles dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et des énergies renouvelables Les deux parties ont également convenu la mise en place d'un mécanisme de suivi pour la mise en oeuvre des actions préconisées pour le renforcement de leurs relations bilatérales dans le secteur de l'énergie.