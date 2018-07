Utilisation frauduleuse de la carte Chifa à Oran : 100 pharmaciens mis en demeure

La Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (Cnas) de la wilaya d'Oran a adressé une centaine de mises en demeure à des pharmaciens pour utilisation frauduleuse de la carte Chiffa, a annoncé le directeur de cette structure. Intervenant lors d'une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la carte Chiffa et la lutte contre la fraude,

M. Lotfi Mesli a indiqué qu'une centaine de mises en demeure ont été adressées à des pharmaciens au cours de cette année pour utilisation non réglementaire de cette carte. «Ce genre de problème étant généralement réglé à l'amiable, il y a rarement lieu de recourir à la justice», a-t-il précisé, appelant toutefois pharmaciens, médecins, et citoyens à faire preuve

d'«honnêteté» dans l'usage de la carte Chiffa, qui est «strictement personnelle».

En effet, l'utilisation frauduleuse de cette carte inquiète les caisses et les pertes liées à ces pratiques ne sont pas des moindres. Le directeur de la Casoran a fait savoir que sa caisse a perdu 326 millions DA au cours de l'année 2017, dont elle n'a pu récupérer qu'une partie, soit 15 millions DA, avec des procédures en cours pour récupérer le reste.

Pas moins de 84.000 assurés concernés par le phénomène de l'utilisation non réglementaire de la carte ont été recensés en 2017, alors que 7.721 cartes ont été «blacklistées» (listes noires) de manière permanente ou temporaire, a-t-il souligné.

Cette année, les pertes ont été estimées à 32 millions DA. La

Casoran a pu récupérer 2 millions DA et des procédures sont en cours pour le restant, a-t-il précisé, ajoutant que pas moins de 3.789 cartes ont été mises sur liste noire. Le même responsable a appelé les pharmaciens à restituer la carte Chiffa à leurs titulaires après l'achat des médicaments et à ne pas la laisser chez le pharmacien quelles que soient les circonstances, car cela peut entraîner une utilisation frauduleuse.