Sites balnéaires, désert et montagnes : En attente de visiteurs

En dépit des richesses naturelles, des sites panoramiques et des vestiges culturels et historiques, l’Algérie n’est pas vraiment une destination touristique prisée, comparativement à ses voisins marocains et tunisiens qui ont joué cette carte depuis bien des années. En 2017, quelque 10.000 touristes étrangers ont visité le Sud. L’Algérie vise à hisser ce secteur dans une politique globale de développement pour permettre une meilleure maitrise des recettes hors hydrocarbures.

Néanmoins, le sursaut dynamique ne s’est pas effectué à travers les principales régions à vocation touristique, excepté le Sud, où on y note une période de courte durée cependant, de l’automne au début du printemps. Faut-il inclure, aujourd’hui, la saison estivale dans un contexte précis allant du développement du tourisme? La question mérite réflexion quand on sait que le tourisme de montagne et balnéaire ne rapporte presque rien au secteur. Le problème réside dans l’absence d’une culture du tourisme. Les formations acquises dans les écoles du pays sont loin de la réalité. Certains agents du tourisme se comportent avec les clients de manière peu commerciale. Ce comportement mène les clients a la recherche d’autres destinations plus attractives et à moindre coût dans les pays limitrophes. L’exemple des agences de tourisme qui vantent les produits étrangers au détriment des destinations algériennes l’atteste. Pour une semaine dans un complexe touristique algérien, le client doit débourser près de vingt millions de centimes alors qu’avec la même somme, l’agence lui propose une autre destination, Istanbul, des chambres de luxe, une restauration de qualité et des circuits touristiques.

Après plusieurs années sans grand changement, les responsables en charge du secteur envisagent de donner une impulsion qualitative au secteur. Plusieurs infrastructures hôtelières sont en voie de construction dans le cadre de l’investissement touristique, avec des avantages fiscaux à la clé, et ce, dans le cadre du Calpiref. Le secteur connait une nouvelle dynamique et les choses s’accélèrent, ce qui permettra de cerner toutes les carences et d’offrir une meilleure offre aux touristes nationaux et étrangers.

Des wilayas à l’exemple de Bejaia, Jijel, Annaba, Alger et Skikda opèrent dans ce cadre. Plusieurs infrastructures touristiques ont vu le jour, et nous remarquons une réelle dynamique pour concurrencer nos voisins. Le tourisme est une culture globale, une vision saine pour arriver à drainer les touristes. Les opérateurs doivent faire prévaloir l’amour du pays à la place du gain facile et du bricolage saisonnier.

L’Algérie, qui possède une ouverture luxueuse sur la Méditerranée doit jouer sur des offres de qualité, de par la stabilité du pays, l’hospitalité de ses populations et les valeurs inestimables des richesses existantes.



Mustapha Laouer