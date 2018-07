Les projets hôteliers réalisés séduisent : Les nationaux optent pour des vacances dans leur pays

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a relevé, mardi à Aïn Témouchent, que le tourisme algérien connaît un rythme ascendant, comme le montre cette année le nombre de nationaux ayant opté pour des vacances au pays.

En marge de sa visite, le ministre a déclaré que «cette affluence particulière est un facteur positif eu égard aux grands projets touristiques et hôteliers réalisés à travers le pays». «Nous nous préparons à faire de l’Algérie une destination touristique attrayante», a-t-il avancé. Par ailleurs, Abdelkader Benmassoud a indiqué que son département ministériel met en oeuvre la politique du Président Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de la stratégie globale de relance du secteur touristique. «Nous sommes en phase d’exécution de cette politique avec toute la vigueur qu’elle mérite car il s’agit de la relance de ce secteur, source de rentrées en devises et créateurs d’emplois», a ajouté le ministre. Dans ce contexte, il a souligné que «l’Algérie est capable de relever tous les défis qui en découlent au plans des infrastructures, de la formation et des facilitations accordées aux investisseurs». M. Benmessaoud a rappelé que le ministère a signé des conventions avec 11 établissements bancaires pour financer des projets touristiques ciblant la relance du secteur. Cette visite a permis d’inaugurer deux hôtels privés sur les plages de Rachegoun et Terga. Dans cette commune, le ministre a inspecté le chantier d’un hôtel privé qui a fait l’objet de travaux d’extension. Au village touristique d’Ouled Boudjemaa, le ministre a réitéré la détermination de l’État d’accompagner et soutenir l’investissement touristique. Le projet d’hôtel touristique privé dans cette même collectivité a constitué l’ultime étape de la visite de M. Benmessaoud qui a insisté sur le respect des délais de réalisation.