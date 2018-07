ES Sétif 2 – Difaâ Hassani El-Djadidi (Maroc) 1 : L’Entente relancée

Il a fallu attendre l’ultime minute du temps réglementaire, pour voir l’Entente arracher sa première victoire dans cette phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Les protégés du technicien marocain Taoussi ont pris le dessus sur la formation de Difâa Hassani El Djadidi par le score étriqué de 2 à 1. Menés au score dès l’entame de la partie, suite à une belle réalisation de l’attaquant Bennamer, les camarades du revenant Djabou, qualifiés à la dernière minute pour le rendez-vous continental, ont su trouver le mental et les ressources nécessaires pour renverser la vapeur et empocher les trois précieux points de cette confrontation.

Au milieu d’une charnière centrale, visiblement encore en rodage, l’attaquant marocain contrôle le cuir de la poitrine avant d’enchaîner avec une frape limpide qui a fustigé le portier Zeghba. 20’, l’Entente, qui a failli encaisser d’autres buts sur des contres, parvient à égaliser par l’intermédiaire de sa nouvelle coqueluche Bouguelmouna.

Ce dernier reprend instantanément, de plein pied, le centre de Guecha pour surprendre le gardien adversaire El Yousfi. Passeur décisif, le très virevoltant Guecha, qui a fait beaucoup de mal à la défense marocaine, offre la victoire aux sien en fin de rencontre. Une précieuse victoire qui redonne espoir à l’ESS dans la course à la qualification pour les quarts de finale de cette compétition continentale. «Je tiens à féliciter mes joueurs pour la prestation qu’ils ont eue, en dépit du fait que l’équipe ne soit pas vraiment prête pour la compétition. Malgré le but encaissé très tôt, les joueurs ont su rester mobilisés. Ils ont eu la force de caractère nécessaire pour renverser la vapeur. Avant le coup d’envoi du match, je leur ai annoncé la défaite du Mouloudia d’Alger face au TP Mazembé pour les motiver un peu plus. Ils ont bien compris qu’une victoire relancerait la course à la qualification pour le dernier ticket à prendre.

Je pense que la formation congolaise a pratiquement assuré sa qualification», a déclaré le coach de l’ESS, à l’issue de cette partie, très disputée et assez équilibrée dans l’ensemble. Pour sa part, l’entraîneur du Difâa Hassani El Djadidi regrette quelque peu le fait de ne pas avoir fermé le jeu lorsque son team menait au score. «L’entame de la partie était en notre faveur, avec le but réalisé. Bien que nous menions au score, nous avons continué de favoriser le jeu offensif. On voulait creuser l’écart et nous mettre à l’abri. Mes joueurs se sont procurés de nettes occasions de scorer, mais manquaient d’efficacité par inexpérience. Je pense que le nul aurait été plus juste pour les deux équipes.

Cela dit, cette défaite ne remet pas en question nos chances de qualification. Au match retour, nous allons tout faire pour gagner et nous relancer dans la course», a indiqué Talib. Pour rappel, le match retour, comptant pour la quatrième journée de cette phase des poules, aura lieu le 27 juillet prochain.

Rédha M.