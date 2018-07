Association La Radieuse : AU chevet de Kaddour Bakhloufi et de Beddiar Lahouari

Malade et alité, Kaddour Bekhloufi, l’un des illustres joueurs de la glorieuse équipe du FLN, a eu le sourire en recevant à son domicile, le wali d’Oran, Cherifi Mouloud, et le président de la Radieuse, Chafi Kada, venus lui rendre une visite de solidarité et de soutien.

Etaient présents également le président de l’APW, le célèbre joueur de l’ASMO Guemri Redouane, qui fut l’élève de Kaddour Bekhloufi, Hansal Mohamed et Nacer Benchiha.

Cette visite a mis du baume au cœur de Bekhloufi et a quelque peu soulagé sa famille qui a remercié cette louable initiative. Pour sa part, le wali a donné instruction au directeur de la santé de prendre en charge Bekhloufi qui habite au 4e étage d’un immeuble. «c’est notre devoir de reconnaissance envers un homme qui a répondu présent à l’appel du devoir au détriment des avantages qu’il avait au sein de son club de l’époque, l’AS Monaco, ainsi que pour les services rendus en tant que joueur puis éducateur pendant 40 ans», a estimé le président de la Radieuse.

Par ailleurs, la Radieuse a rendu visite à l’ancien joueur du Mouloudia d’Oran, hadj Beddiar Lahouari, à son domicile. L’ex-international, âgé de 82 ans, avait été hospitalisé pendant 3 mois à la suite d’une délicate maladie. La famille Beddiar a été agréablement surprise par la visite de la Radieuse, Nacer Benchiha et de l’ex-international algérien Omar Belatoui, qui lui succéda au centre de la défense du MCO. Des cadeaux et des aides ont été remis à ce monument du sport, qui a beaucoup servi le football algérien et oranais en particulier. Le président de la Radieuse dira à son sujet : «Hadj Beddiar nous a beaucoup aidé à nos débuts par ses judicieux conseils et ses recommandations avec son ami de toujours feu Abdelkader Freha. C’est notre devoir de rendre visite et d’honorer cette personnalité.» De son côté, Omar Belatoui, celui qui permit, par un but magnifique inscrit contre l’USM Blida, de gagner la coupe d’Algérie de1996, a déclaré : «Hadj Beddiar Lahouari et Freha savaient comment calmer les joueurs impétueux et régler les problèmes internes du club. Ils nous avaient appris l’amour des couleurs du Mouloudia et de la ville d’Oran».