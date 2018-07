Assassinat d’enfants palestiniens : l’occupant doit assumer toutes ses responsabilités

Le ministère des Affaires étrangères palestinien a appelé hier l'occupant israélien à assumer toutes ses responsabilités suite à l'assassinat des enfants palestiniens. Le ministère s'est indigné du «silence de la communauté internationale et des institutions onusiennes» envers la politique israélienne basée sur l’assassinat et les liquidations des enfants palestiniens, dans un communiqué cité par l'agence de presse palestinienne Wafa. Ce silence reflète, précise le texte, «l’état de peur, de lâcheté, de provocations et d'accusations israéliennes antisémites», rappelant que l'occupant israélien «a détruit tous les principes de démocratie et d’humanité», pour «le maintien» de son occupation et sa colonisation sur un autre peuple. Le même département ministériel a fermement condamné, selon Wafa, «les propos et les déclarations racistes» lancés par des responsables israéliens, des dirigeants de la droite extrémiste, des rabbins et des partisans de l’assassinat des enfants palestiniens dans la bande de Ghaza. Dimanche, quatre Palestiniens dont trois enfants ont été blessés dans un bombardement israélien ayant ciblé une maison à l’est de la ville de Ghaza, a rapporté l'agence palestinienne. «Un drone israélien a lancé un missile sur une maison palestinienne, blessant quatre personnes dont trois enfants», a précisé Wafa. Samedi, deux adolescents palestiniens, Ameer Namra et Loai Kahil, âgés respectivement de 15 et 16 ans, ont été tués dans un raid aérien israélien contre un immeuble dans l'ouest de la ville de Ghaza. Les deux victimes ont été tuées alors qu'elles se trouvaient dans la rue en bas de cet immeuble, a précisé le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Vendredi, un adolescent de 15 ans a été tué par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations à proximité de la barrière érigée par l'occupant israélien à l’est de la bande de Ghaza. Depuis le 30 mars, les Ghazaouis entament des manifestations pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Près de 140 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats de l'occupation israélienne depuis le début des manifestations.