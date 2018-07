Plus d’une décennie après sa disparition : El-Hachemi Guerouabi séduit toujours

Il y a des voix qui se s’oublie pas, celle d’El Hachemi Guerouabi en fait partie. 12 ans après son décès à Alger suite à une longue maladie, l’image du chanteur de charme est encore vivace dans la mémoire des Algériens. Dans les réseaux sociaux que d’éloges quand il est évoqué. Et les Algériens parlent avec passion de ce pilier de la chanson chaâbi et hawzi. Ses titres phares sont postés au grand bonheur de ses fans. El Barah, Hakmet, Allô, allô, El Harez, Kifach Hilti, Djohra et tant d’autres succès de son immense répertoire que perpétue depuis la création de l’Association Guerouabi que dirige sa femme Chahra. Des soirées sont organisées ainsi que des conférences en Algérie et à l’étranger et un concours du meilleur chanteur chaâbi est institué à sa mémoire et à son honneur.

Le décès d’El Hachemi Guerouabi le 17 juillet 2006 a suscité une profonde émotion auprès des Algériens et la presse, à l’unanimité, lui a rendu un vibrant hommage en lui consacrant la Une des journaux. Né à El Madania, le jeune Guerouabi à vécu sa jeunesse au quartier Dar El Babor de Belcourt, aujourd’hui Belouizdad. Orphelin de père et de mère, dès l’âge de 6 ans, El Hachemi Guerouabi s’est toujours intéressé à la chanson et à l’école, il passait son temps à tambouriner sur la table et à chanter. Il se fera remarquer et représentera son école aux différents concours de la musique organisés. Il décroche plusieurs prix avant de remporter, lors d’un radio-crochet, le premier prix de la chanson chaâbi. Le hasard a voulu que le jeune Guerouabi, alors âgé de 16 ans, passe à l’Opéra d’Alger, deux ans plus tard. Le découvreur de talent Mahiedine Bachtarzi le remarque et lui demande pourquoi a-t-il disparu. Le jeune Guerouabi intimidé lui répond que personne n’avait demandé après lui. Bachtarzi séduit par le réponse du jeune Guerouabi lui demanda alors s’il pouvait venir le soir même chanter à l’Opéra. Guerouabi content répond par l’affirmatif et le même soir sur scène, il triomphera et signera le début d’une très riche carrière. Il est engagé à l’Opéra et jouera de la comédie en étant distribué dans plusieurs pièces et un long-métrage Les Fourberies de Scapin.

La télévision élargira son audience et il saura conquérir le cœur des femmes qui l’adoptèrent d’emblée. Guerouabi est séduit pas la stature de Hadj M’Rizek, le dandy de la Casbah. Comme lui, le jeune Guerouabi aime chanter le chaâbi mais aussi du hawzi, ce qui provoquera le courroux du maître incontesté du chaâbi, El Hadj M’Hamed El Anka qui attirait tous les jeunes de la Casbah qui voulaient faire de la musique.

A l’indépendance de l’Algérie, El Hachemi Guerouabi tout comme Boudjemaâ El Ankis veulent dépoussiérer le chaâbi en enregistrant des chansons au rythme plus alerte et dans la durée ne dépassait pas 3 minutes.

Guerouabi aura la chance de trouver en la personne de Mahboub Bati le parolier et le compositeur idéal. Le duo de génie va casser les tabous au grand dam des chaâbistes purs et durs. El Barah casse la baraque et d’autres titres du génie Bati, interprété avec brio par Guerouabi feront date dans la chanson algérienne. Guerouabi est partout sollicité. Il a tout pour réussir. Un physique avantageux et un timbre de voix unique. C’est du saouwt Litim qui marquera plusieurs générations d’admirateurs et d’admiratrices. Guerouabi aime El Bahdja et la chantera dans plusieurs titres. Majda Roumi reprendra avec admiration Allô, allô au Casif un soir d’été pour lui rendre hommage. La chanteuse Nassima Chaâbane chantera, elle Magouani sahrane.

S’il est difficile d’imiter l’art de chanter de Guerouabi, plusieurs jeunes chanteurs dont son film Mustapha suivront sa voie perpétuant ainsi son riche répertoire. Avant sa mort, Guerouabi dirigera l’orchestre national de chaâbi, un rêve qu’il réalisera de son vivant.

Abdelkrim Tazaroute