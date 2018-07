Célébration de la journée internationale Nelson Mandela : Action citoyenne de 67 minutes en mémoire des 67 ans de lutte de Madiba

• Symbole de réconciliation, de paix et de tolérance, Nelson Mandela a marqué l’histoire de l’humanité en luttant contre le régime raciste de l’apartheid au prix de sa liberté.

Pour immortaliser le sacrifice du père spirituel de la nation arc-en-ciel pendant 67 ans au service des causes justes, une journée internationale portant son nom a été proclamée par l’UNESCO en 2009. L’Algérie a célébré cet événement, hier, au centre international de jeunesse à Sidi Fredj à Alger, en présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Organisée par le centre d’information des Nations unies, l’association Sidra et l’ambassade de l’Afrique du Sud, la célébration de la journée internationale Nelson Mandela, pour cette année, coïncide avec le centenaire de sa naissance. Partout dans le monde, chaque citoyen est appelé à consacrer symboliquement pendant cette journée 67 minutes de son temps pour une œuvre au service de la collectivité, en mémoire de ses 67 années de lutte pour l’égalité, la réconciliation et la diversité culturelle.

Lors de son allocution d’ouverture, Meriem Chikirou, secrétaire générale de l’association SIDRA a rappelé la nécessité de commémorer cette journée symbolique qui prône les valeurs du vivre-ensemble et de paix. «Madiba vivra toujours dans nos cœurs et dans nos esprits, plus encore, il vivra à travers notre action d’aujourd’hui qui portera toutes les valeurs pour lesquelles il s’est battu. La célébration de cette journée honore les principes et les idéaux pour lesquelles il s’est battu», a-t-elle souligné. Le choix de l’action de volontariat de cette année s’est porté sur la protection des océans, et pour cela, un nettoyage de plage de Sidi Fredj a eu lieu durant 67 minutes avec les jeunes et les enfants. «Cette action de bénévolat et de sensibilisation contribue à transmettre les valeurs de développement durable aux plus jeunes et à contribuer à l’objectif 14 «Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins de développement durable», un des 17 Objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 2015 par l’assemblée générale des Nations unies », a fait savoir Meriem Chikirou.

Pour sa part, Eric Overvest, coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie a rappelé la nécessité de commémorer l’engagement de Nelson Mandela pour la liberté et l’autodétermination du peuple sud-africain, mais surtout, de célébrer son dévouement à œuvrer pour un monde pacifique et juste, sans discrimination.

Cette journée internationale est un hommage symbolique par rapport à la douloureuse lutte menée par Madiba pour libérer les siens du joug de l’apartheid. Il est devenu le symbole de la résistance pacifique du continent africain, voire un symbole de paix universel.

L’adoption de cette résolution onusienne vise à reconnaître les valeurs défendues par Nelson Mandela et son dévouement au service de l’humanité, qu’il a manifesté par son action humanitaire dans les domaines du règlement des conflits, de la promotion et de la protection des droits de l’homme, de la réconciliation, de l’égalité entre les sexes, des droits des enfants et autres groupes vulnérables, ainsi que du combat contre la pauvreté et de la promotion de la justice sociale.

Kader Bentounès